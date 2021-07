Scoutsleider is rijbewijs kwijt omdat hij 27 leden vervoert in bestelbus

De politie van Veurne heeft het rijbewijs van een jonge bestuurder ingetrokken voor gevaarlijk rijgedrag: de jongere twintiger had 27 jongeren van zijn scoutsgroep vervoerd in een gehuurde bestelwagen. De groep uit het Mechelse was het wandelen beu geraakt en wilde zo naar het station van Veurne.

Een inspecteur van politiezone Spoorkin zag hoe 27 scoutsleden, allen meerderjarig, uit het laadruim van een bestelbus stapten. Zij zaten opeengepropt tussen enkele bierbakken. De inspecteur van de politie ging verhaal halen en ook het parket werd op de hoogte gebracht.

Om een signaal te geven aan de bestuurder, tevens scoutsleider, werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De jonge twintiger beschikte nog geen drie jaar over zijn rijbewijs en zal het wellicht later mogen uitleggen bij de politierechter.

Hallucinant tafereel

‘Het was een hallucinant tafereel dat we absoluut niet konden laten passeren’, zegt commissaris Toon Fonteyne van Spoorkin. ‘Als een wagen achteraan ingereden was op die bestelwagen waren de gevolgen niet te overzien. De scoutsleider zelf begreep wel meteen de ernst van de situatie en toonde schuldinzicht.’

‘Het gaat om een scoutsgroep uit het Mechelse die op diverse plekken een kamp hield. Ze waren het wandelen beu en besloten om vanuit Nieuwpoort allemaal in te stappen in een bestelwagen om zo naar het station van Veurne te rijden. Het laadruim was 4,91 vierkante meter groot. Onvoorstelbaar dat ze daar allemaal in kropen. Dergelijke jeugdbewegingen moeten ook een voorbeeldfunctie hebben, dus we moeten een signaal geven.’