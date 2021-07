Nils Politt bezorgt Bora-Hansgrohe eerste ritzege in de Tour

De Duitse hardrijder Nils Politt was in de Ronde van Frankrijk, in een typische overgangsetappe, duidelijk de sterkste van een vluchtersgroep van dertien. Politt pakte uit met een solo van 12 kilometer. Goed voor pas zijn tweede zege als prof, en de eerste Duitse ritzege in drie jaar tijd. Tegelijkertijd veegde hij de nul uit voor Bora-Hansgrohe, dat donderdagochtend nog de geblesseerde Peter Sagan verloor.

Hoe kwam de zege tot stand?

De finale werd met vier renners betwist die alle vier de Tour voor hun ploeg konden redden: de Europese kampioen tijdrijden Stefan Küng, de oude Spanjaard Imanol Erviti, de Duitse hardrijder Nils Politt en de Australische ‘grote onbekende’ Harry Sweeny. De Zwitser Küng kraakte dan ineens op een kleine verheffing op 14,5 km toen Sweeny samen met Politt een versnelling plaatste. Erviti kon nog terugkeren. Toen waren ze nog met drie, maar niemand was bestand tegen de 27-jarige Duitser. Zonde dat Lotto-Soudal met twee pionnen in de vlucht het numerieke overwicht niet kon uitbuiten. Het werd een derde plaats voor Harry Sweeny.

Wie reed zich nog in de kijker?

Julian Alaphilippe zette voor de tweede opeenvolgende dag de Tourkaravaan op stelten, maar kocht daar uiteindelijk niets voor. In verschillende schuifjes kwam een kopgroep van dertien renners tot stand, met daarin onze landgenoten Edward Theuns en Brent Van Moer. Met Harry Sweeny waren er twee renners van Lotto-Soudal aan boord van de juiste vlucht naar Nîmes. De andere namen waren André Greipel, Stefan Küng, Edvald Boasson Hagen, Nils Politt, Connor Swift, Stefan Bissegger, Imanol Erviti, Luka Mezgec en Sergio Henao die de ‘gevaarlijkste renner’ was als 22ste in de stand op 50’57” van leider Pogacar. Er zat van alles tussen: sprinters, rouleurs, punchers en met de Colombiaanse ploegmaat van Qhubeka-Nexthash zelfs een klimmer. Het was snel duidelijk dat de dagwinnaar uit deze dertien namen zou komen.

De oorlog om de dagzege begon al op 50 km van de finish. Tien kilometer verder zonderden tempobeulen Stefan Küng, Imanol Erviti, Nils Politt en Harry Sweeny zich af. Al gaven de achtervolgers zich slechts 20 kilometer verder gewonnen. Brent Van Moer was de enige die zich volkomen afzijdig hield, want met de na middernacht jarige Sweeny (pas 23 dan) had de Waaslander een ploegmaat vooraan.

Wat deden de favorieten?

Dit was zo’n typische overgangsrit die je dikwijls in dit deel van Zuid-Frankrijk krijgt. Voor zij die hopen op het podium van de Champs-Elysées te staan, was het simpelweg een snipperdagje: Tadej Pogacar haalde zijn vijfde gele trui op rij af. In de nevenklassementen bleef ook alles zoals het woensdagavond in Malaucène was. Verder van de rest: rien à signaler. Tenzij het gegeven dat Guillaume Martin (9de) en Pello Bilbao (10de) zich het eerste uur lieten verrassen door de waanzinnig snelle start en waaiervorming, maar na een kleine twintig kilometer was het dreigende gevaar geweken. Op l-Le Pont Suspendu in Saint-Martin-d’Ardèche, met nog 137 kilometer voor de boeg, gaven de tenoren van deze Tour groen licht aan de vlucht van de dag. Eenmaal de voorsprong negen minuten was, zette UAE Team Emirates zich aan de leiding van het peloton. Al was het maar om zo ongeveer hetzelfde tempo te ontwikkelen als de vluchters.

Verder nog iets leuk dat je moet weten?

De start werd met tien minuten verlaat. De reden was de stevig blazende wind in de Drôme. Bovendien hees Tourbaas Christian Prudhomme pas na twee kilometer de startvlag. Dat kwam omdat Davide Formolo de eerste kilometers vóór de officiële start met een technisch probleem sukkelde.

Peter Sagan daarentegen bleef achter in Saint-Paul-Trois-Châteaux. Voor het eerst in zijn carrière zat er niets anders op dan zelf uit de Tour te stappen. De vorige keer dat hij vroegtijdig la grande boucle verliet, werd hij uit de Tour gegooid na de sprint van Vittel 2017. De Slovaak sukkelt nu met een gezwollen rechterknie. Een souvenir van de val in Pontivy de eerste maandag. Daarbovenop kwam hij dinsdag in de sprint van Valence nog eens met dat gewricht onzacht in aanraking met zijn stuur. Hij hoopt voldoende hersteld te zijn voor de Olympische Spelen. De drievoudige ex-wereldkampioen was al de 29ste renner die we voor de start van de twaafde etappe verloren.

Thomas De Gendt is er wel nog bij, maar het blijft voorlopig worstelen. De Semmerzakenaar kende een heel moeilijke start. Hij vocht een tijdje – samen met Carlos Verona (Movistar) – om opnieuw zijn plaats in te nemen in de laatste waaier. Toen de hoofdrolspelers van de Tour besloten een wapenstilstand te houden, haalde ook de Oost-Vlaming opgelucht adem. Einde goed, alles goed.