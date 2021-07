Waarom iedereen voor aanslag op Peter R. de Vries naar Ridouan Taghi kijkt

Wie was de opdrachtgever achter de moordaanslag op Peter R. de Vries? Officieel zijn alleen twee verdachten opgepakt. Het lijken kleine garnalen die in opdracht handelden van een grote vis. De meeste ingewijden in de Nederlandse onderwereld wijzen naar Ridouan Taghi.

Taghi werd twee jaar geleden opgepakt in Dubai en uitgeleverd aan Nederland. Zijn proces is aan de gang. Het gaat om het grootste drugs- en liquidatieproces in de Nederlandse geschiedenis. De Vries speelt sinds vorig jaar een belangrijke rol in dat proces. Hij besloot Nabil B., dé kroongetuige tegen Taghi, bij te staan. De broer van Nabil en zijn advocaat zijn al vermoord. ‘Met zijn beslissing om de kroongetuige bij te staan, koos De Vries partij in een zeer explosief onderwereldconflict’, schreef Het Parool gisteren.

Inez Weski, advocate van Taghi, stelt dat er ‘zonder enige objectieve onderbouwing’ gewezen wordt naar haar cliënt. Ze verwijst ook naar de uitspraak van De Vries in 2019 dat hij op een dodenlijst van Taghi stond. ‘Mijn cliënt werd toen zonder enig bewijs genoemd als de verantwoordelijke voor die lijst. Peter R. de Vries twijfelde toen al aan de betrouwbaarheid van die melding. Mijn cliënt heeft toen laten weten niets van doen te hebben met zo’n dodenlijst.’

Van hasj naar cocaïne

Ridouan Taghi kwam in 1980 met zijn ouders vanuit Marokko naar ­Nederland. Toen hij op het schoolplein een hasjhandeltje ­begon, werd hij bestolen door sterkere jongens. Maar Taghi zette door. Hij nam een hasjlijn over, het grote geld ging hij verdienen met cocaïne. Daarbij speelde ook de haven van Antwerpen een ­belangrijke rol.

Hoe meer geld hij verdiende, hoe gewelddadiger hij werd. ­Tegenstanders en klikkers werden systematisch uit de weg ­geruimd. Daarvoor zette hij een legertje jonge jongens in, vaak zonder enige scholing. Het geld dat ze kregen, bood hen een weg uit de kansarmoede.

Schutter en chauffeur vluchtauto

De twee verdachten die ondertussen nog vastzitten voor de aanslag op De Vries, Delano G. en Kamil E., worden morgen voorgeleid. Rotterdammer G. (21) is de vermoedelijke schutter, de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik zou achter het stuur gezeten hebben van de vluchtauto.