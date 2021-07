In Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, heeft woensdagavond een hevige explosie plaatsgevonden. Dat heeft de communicatiedienst van het emiraat bevestigd.

De ontploffing deed zich voor in de haven van Jebel Ali, ten zuidwesten van het centrum van Dubai. Er brak een brand uit in een container met ontvlambare lading op een van de schepen in de haven. De brandweer heeft het vuur in de loop van donderdagochtend geblust en er werden geen gewonden gemeld, zo zegt de communicatiedienst.

Volgens de zender Al Arabiya TV, die gevestigd is in Dubai, was de ontploffing in heel de stad te horen. Uit de beelden in bovenstaande video blijkt ook dat de brand vanop grote afstand te zien was. Verschillende buurtbewoners hebben gemeld dat deuren en ramen hevig door elkaar werden geschud door de ontploffing.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is.