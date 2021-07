Steve B. naar assisen voor moord en verkrachting Julie Van Espen

Steve B. wordt doorverwezen naar het hof van assisen voor de moord en verkrachting van Julie Van Espen.

Op zaterdag 4 mei overleed de 23-jarige studente Julie Van Espen, toen ze van bij haar thuis in Schilde langs het Albertkanaal naar Antwerpen-Zuid fietste. Twee dagen later werd Steve B., een veroordeelde verkrachter, opgepakt en in verdenking gesteld voor de moord.

Op het moment van de moord op Julie Van Espen was hij op vrije voeten in afwachting van de uitspraak in beroep van een zedenzaak. In juni 2017 werd B. in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar cel wegens de verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij tekende daartegen beroep aan. Die zaak werd uiteindelijk pas in juni 2019 - tweeënhalf jaar na die verkrachting - behandeld bij het Antwerpse hof van beroep. Toen B. in de cel zat op verdenking van de moord op Julie Van Espen, veroordeelde dat hof van beroep hem tot vijf jaar voor die verkrachting van zijn ex-vriendin. Bovendien liep Steve B. in 2004 al een celstraf van 4,5 jaar op voor de verkrachting van een vrouw die hem wou helpen. Die straf zat hij uit.

De moord op Van Espen leidde tot veel verontwaardiging over de opvolging van zedendelinquenten en het functioneren van het gerecht. De Hoge Raad voor de Justitie stelde een onderzoek in en stelde verschillende ‘disfuncties’ vast, zowel in eerste aanleg als bij het hof van beroep.