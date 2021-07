Geen toeschouwers op Olympische Spelen

Na het afkondigen van de covid-19-noodtoestand in Tokio, zal de organisatie de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad organiseren zonder toeschouwers. Dat werd overeengekomen na overleg tussen de organisatie en de Japanse regering

Na het overleg tussen de organisatiecomités van de Olympische en Paralympische Spelen en de regering noemde Tokio 2020-voorzitter Seiko Hashimoto het spijtig dat de Spelen in een beperkte vorm zullen plaatsvinden. Ze verontschuldigde zich tegenover toeschouwers die al tickets hadden aangeschaft voor het sportevenement, dat doorgaat van 23 juli tot 8 augustus.

De Japanse eerste minister Yoshihide Suga noemde het essentieel dat Tokio, waar de Deltavariant zich snel verspreidt, niet de bron wordt van een nieuwe besmettingsgolf. Medische experts pleiten er al weken voor om toeschouwers te weren en zo de kans op verspreiding tot een minimum te beperken.

De nieuwe noodtoestand in Tokio zal ingaan vanaf maandag 12 juli, elf dagen voor de Spelen er beginnen. Ze eindigt pas op 22 augustus, twee dagen voor de Paralympische Spelen van start gaan. Het zou zo dus de eerste keer in de geschiedenis kunnen zijn dat die laatste meer toeschouwers trekken dan de eerste.

De reden voor de intussen vierde noodtoestand in Tokio is een nieuwe sterke stijging in het aantal besmettingen met het coronavirus. Woensdag registreerde de stad 920 nieuwe besmettingen, gevoelig meer dan de 714 besmettingen een week eerder en het hoogste aantal sinds 13 mei. Toen waren er 1.010 besmettingen.