In de straten van Tokio verschijnt er sinds enige tijd een enorme virtuele kat op een van de LED-reclameschermen aan het station van Shinjuku. Het mysterieuze dier gedraagt zich als een echte kat en werd door het Japanse bedrijf Unika in het leven geroepen om weer vreugde in de straten van Tokio te brengen. Kijk mee in bovenstaande video.