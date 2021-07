China voert gezichtsherkenning in om gameverslaving bij kinderen tegen te gaan

Het Chinese technologieconcern Tencent, een wereldspeler in de game-­industrie, voert gezichtsherkenning in om te voorkomen dat kinderen ‘s nachts blijven gamen. Die maatregel moet gameverslaving tegengaan.

Ook in China is gameverslaving een toenemend probleem, waardoor de Chinese mediaregulator zich eerder al genoodzaakt zag in te grijpen. Zo is het sinds 2019 is het al verboden in China voor minderjarigen om tussen 22 uur en 8 uur online te gamen. Met die maatregel wil de Chinese overheid naar eigen zeggen ook gezichtproblemen bij kinderen voorkomen, naast het counteren van een verslaving aan online gamen.

Maar in de praktijk blijken kinderen de verplichte leeftijdsregistratie te omzeilen door een vals profiel te gebruiken. Daarom verscherpt Tencent, marktleider in China voor videospelletjes, de aanpak. Iedereen die na 22 uur online wil gamen, zal een gezichtsherkenningtest moeten doorstaan om te bewijzen dat ze volwassen zijn, legt de technologiereus uit. Zo’n test zal ook gebruikt worden bij het aanpassen van de regels die ouders kunnen instellen om te bepalen hoe lang hun kinderen mogen gamen.

De nieuwe regel wordt van toepassing op een zestigtal spelletjes, onder meer het immens populaire Honor of kings, dat in China meer dan honderd miljoen actieve dagelijkse gebruikers kent. Tencent zegt dat het systeem - dat ze Midnight Patrol hebben gedoopt - de komende weken naar nog meer spellen zal worden uitgebreid.

Veel van die spelletjes worden op smartphones gespeeld, waardoor gezichtsherkenning via de camera van de telefoon kan worden toegepast. Bezorgdheden over een verdere stap in het inleveren van onze privacy, deert de technologiereus niet. ‘Kinderen, leg je telefoon weg en ga slapen’, besluit Tencent hun aankondiging over de nieuwe maatregel.