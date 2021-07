Man neergestoken bij overval op oprit in Belsele

In de Oost-Vlaamse gemeente Belsele is een man donderdagmorgen neergestoken toen hij overvallen werd op de oprit van zijn woning.

De feiten gebeurden rond 9.30 uur aan een woning in de Coppelaan in Belsele, een deelgemeente van Sint-Niklaas. Een man bedreigde een bewoner op zijn oprit met een mes en eiste zijn portefeuille.

Er ontstond een schermutseling en het slachtoffer werd neergestoken. Een ziekenwagen en mugteam kwamen ter plaatse. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hij verkeerde niet in levensgevaar.

Ondertussen waren meerdere politieploegen in de buurt op zoek naar de dader, er was immers een zeer duidelijke beschrijving van de man. Na een klein uurtje zoeken werd hij iets meer dan een kilometer verderop in de Dubbelhofstraat aangetroffen en opgepakt.

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak.