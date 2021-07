Reddingswerkers staken zoektocht naar overlevenden van de instorting in Miami

Na twee weken zoeken naar overlevenden van de instorting van een flatgebouw in Surfside, bij Miami in de Verenigde Staten, geven reddingswerkers de hoop op. Ze concentreren zich nu op het vinden en bergen van lichamen van slachtoffers. Dat zouden er nog 84 kunnen zijn.

De mededeling van brandweercommandant Ray Jadallah komt niet onverwacht. De kans dat er na twee weken nog iemand in leven is, is bijzonder klein. Bovendien, legde de brandweercommandant uit, zijn de verdiepingen ingezakt op een manier waardoor ze nu als pannenkoeken op elkaar liggen. Dat maakt dat er weinig of geen ruimte te vinden is tussen het puin, waar iemand zou kunnen overleven.

Donderdag schakelden de werkers over op een bergingsactie. Daarbij stappen ze af van de getrainde honden en de sonarapparatuur die overlevenden opsporen. De brandweercommandant gaf aan ‘met dezelfde intensiteit’ en ‘voorzichtig’ te werk te zullen gaan.

Kort na de instorting op 24 juni zijn twee mensen levend uit het puin gehaald. Sindsdien werden 54 lichamen geborgen. 86 bewoners zijn nog vermist. Zaterdag werd de rest van het flatgebouw gesloopt met explosieven, uit vrees voor verdere instortingen door tropische storm Elsa.