Slecht nieuws voor de Olympische Spelen: Tokio gaat voor de vierde keer in lockdown

Geen toeschouwers tijdens de Olympische Spelen, dat lijkt de enige logische conclusie nu de Japanse eerste minister Yoshihide Suga de noodtoestand - voor de vierde keer - afkondigt over Tokio.

De nieuwe noodtoestand in Tokio zal ingaan vanaf maandag 12 juli, elf dagen voor de Spelen er beginnen. Ze eindigt pas op 22 augustus, twee dagen voor de Paralympische Spelen van start gaan. Het zou de eerste keer in de geschiedenis kunnen zijn dat die laatste meer toeschouwers trekken dan de eerste.

De reden voor de intussen vierde noodtoestand in Tokio is een nieuwe sterke stijging in het aantal besmettingen met het coronavirus. Woensdag registreerde de stad 920 nieuwe besmettingen, gevoelig meer dan de 714 besmettingen een week eerder en het hoogste aantal sinds 13 mei. Toen waren er 1.010.

Het zevendaags gemiddelde per miljoen inwoners in Japan ligt een pak lager dan in België en bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar enkele matchen van het EK voetbal doorgaan. Londen meldt meer dan 3.000 dagelijkse besmettingen, veel meer dan de 920 in Tokio. Een verschil is dat op dit moment slechts 15 procent van de Japanse bevolking volledig gevaccineerd is, in vergelijking met bijna 40 procent in België en ruim 50 procent in het Verenigd Koninkrijk.

De combinatie van een groot sportevenement, de besmettelijke deltavariant en reizen in de zomervakantie zou het land zuur kunnen opbreken, waarschuwt Shigeru Omi, de corona-adviseur van Suga.

Het gaat weliswaar niet om een lockdown met harde avondklokken zoals in andere landen. Burgers moeten wel thuis blijven indien mogelijk. Restaurants zijn geopend, maar mogen geen alcohol serveren, karaoke aanbieden en moeten vroeger sluiten.

Er zijn al eerder beperkingen op het aantal toeschouwers aangekondigd. Al in maart hadden de organisatoren buitenlandse toeschouwers verboden de Olympische Spelen bij te wonen, een stap die nog nooit eerder in de olympische geschiedenis was genomen. Lokale toeschouwers zouden wel toegelaten zijn, werd in juni aangekondigd, maar slechts tot de helft van de capaciteit van elke locatie en met een maximum van 10.000 mensen.

De traditionele fakkeltocht in aanloop naar de Olympische Spelen ging in Tokio niet door op de openbare weg. Voor Suga - die binnen een paar maanden meedingt naar een herverkiezing - vormt het voornemen om de Spelen ondanks alles te laten doorgaan een bron van ergernis bij de bevolking.