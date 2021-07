Verplichting vaccinatie voor zorgpersoneel weer op tafel, maar nog veel obstakels

De kopzorgen door de lage vaccinatiegraad voor zorginstellingen in het Brusselse lijken niet snel te verdwijnen. Hoewel er wel wat voorstanders zijn van een verplichte prik voor het zorgpersoneel, blijkt dat niet zo eenvoudig. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) denkt aan andere manieren, zoals de vaccinatiegraad van het personeel per ziekenhuis openbaarmaken.

Uit een recente enquête onder zorginstellingen blijkt dat nog steeds maar 55 procent van het zorgpersoneel in Brusselse woonzorgcentra gevaccineerd is. In de ziekenhuizen gaat het om 65 procent van het personeel. Dat cijfer lijkt ook niet meer te stijgen. Ter vergelijking: in Vlaanderen worden die percentages op 70 procent in de woonzorgcentra en 85 procent in de ziekenhuizen geschat.

Ook een recent uitbraak met de deltavariant in een woonzorgcentrum in Nijvel, die aan twaalf bewoners het leven heeft gekost, deed de discussie opnieuw oplaaien. Bijna alle bewoners waren immers gevaccineerd, maar een kwart van het personeel was dat niet.

‘We vragen de zorginstellingen uitdrukkelijk om hun personeel blijvend te informeren’, zei Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, maandag nog, in de hoop om die vaccinatiegraad van het zorgpersoneel alsnog op te krikken, zeker nu ook zij deze zomer mogelijk op reis gaan naar landen waar het virus weer ernstig opflakkert. Maar wat als informeren niet voldoende blijkt? Nu de cijfers weer gaan stijgen, is het zaak om alle dijken zo goed mogelijk te verstevigen, vaccinatie is daar één van. Engeland besloot vorige maand om vanaf oktober covid-vaccinatie voor het personeel in woonzorgcentra verplicht te maken.

Verplichting alleen met sociaal akkoord

Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) zei woensdag op Bel-RTL wel voorstander te zijn van verplichte vaccinatie van zorgpersoneel en personeel in de woonzorgcentra, maar volgens hem is daarvoor eerst een sociaal akkoord nodig.

Volgens Maron zou de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zich best over de kwestie buigen. ‘Als de werkgevers en de vakbonden samen achter het idee van een verplichte vaccinatie staan, zou dat de deur openen, denk ik. Maar het verplichten zonder een akkoord van de sociale partners lijkt me nogal delicaat, want dan riskeer je misschien verkeerde effecten’, aldus Maron.

Zorgnet-Icuro is al langer voorstander van die verplichte prik voor mensen in de zorgsector. De koepelorganisatie wil de verplichte vaccinatie op termijn ­laten opnemen in de arbeidswet, zo liet gedelegeerd ­bestuurster Margot Cloet eerder al weten. In die arbeidswet staat nu al dat zorgpersoneel gevaccineerd moet zijn ­tegen onder meer hepatitis. Zorgnet-­Icuro heeft daarover al een brief ­gestuurd naar federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), maar die moet nog ­op de inter­ministeriële conferentie Volksgezondheid komen.

Andere manieren zoeken dan verplichting

Ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ‘kan niet begrijpen dat iemand die in de zorgsector werkt, zichzelf niet laat vaccineren’, zo zei hij woensdagavond in de studio van Terzake. ‘Ik vind het zelfs onverantwoordelijk en onprofessioneel’, aldus minister Vandenbroucke.

Hij vraagt extra inspanningen van de directies zelf om nog meer mensen gevaccineerd te krijgen. Daarnaast denkt hij ook na over manieren om de druk wat te verhogen. Zo zou de vaccinatiegraad van het personeel per ziekenhuis openbaar gemaakt kunnen worden, suggereerde de minister.

Een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel is voor Vandenbroucke dan weer niet aan de orde. Ten eerste zou het maanden duren vooraleer zoiets in wet is gegoten, maar daarnaast is het volgens Vandenbroucke ook niet de bedoeling om ‘processen aan te spannen voor de 2 procent van het personeel dat in een ziekenhuis met een vaccinatiegraad van 98 procent niet gevaccineerd is’. ‘Het gaat er niet om dat we overal 100 procent van het zorgpersoneel inenten, maar wel dat we overal naar cijfers van rond de 90 procent gaan. Daar gaan we echt actie voor moeten ondernemen.’