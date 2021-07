VN-rapporteur bekijkt of België mensenrechten sans-papiers in hongerstaking schendt

Olivier De Schutter, professor aan UC Louvain en speciaal rapporteur Mensenrechten en Extreme Armoede voor de Verenigde Naties (VN) komt poolshoogte nemen van de situatie van de hongerstakende sans-papiers in de Brusselse Begijnhofkerk.

VN-rapporteur Mensenrechten Olivier De Schutter roept de hongerstakers op om op een andere manier te protesteren, ‘één die hun leven niet in gevaar brengt. De situatie is dramatisch, het breekt mijn hart’.

Hij pleit ervoor dat sans-papiers op een structurele manier beter beschermd zouden worden. ‘We mogen niet vergeten dat de mensen hier al heel lang leven én werken. Ze dragen bij, maar kunnen dat niet legaal. Daardoor hebben ze niet de mogelijkheid om misbruik te melden.’ Volgens De Schutter moet er een einde komen aan dit juridisch vagevuur.

De Schutter arriveerde eind deze voormiddag aan de Begijnhofkerk in Brussel voor de aangekondigde persconferentie van de hongerstakende sans-papiers. ‘Ik ben gekomen om te zien of er nood is aan een officiële brief naar de Belgische regering vanuit de Human Rights Council van de VN.’

Gisteren sprak De Schutter zijn steun uit voor de hongerstakers in een open brief aan de krant La Libre Belgique. ‘De situatie is erger dan ooit tevoren. Mensen die al geen of beperkte toegang hadden tot veilig werk, behuizing en gezondheidszorg zijn door de coronacrisis nog meer in de wanhoop geduwd’, zei hij bij zijn aankomst vandaag.

Mahdi: ‘Gisteren nog ontmoeting met VN’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, zegt veel waarde aan de mensenrechten te hechten en daar regelmatig over in gesprek te gaan met de VN. ‘Het OHCHR, het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten, had gisteren nog een ontmoeting met hem op zijn kantoor over verschillende onderwerpen, onder andere legale migratieprojecten en hoe die te versterken. De week daarvoor heeft de Staatssecretaris de Regionale Vertegenwoordiger van de VN Mensenrechtencommissaris ontvangen’, zegt de woordvoerder van de staatssecretaris.

Twee mensen afgevoerd met ambulance

Zo’n 200 sans-papiers begonnen de bezetting van de Begijnhofkerk meer dan een half jaar geleden om verblijfspapieren af te dwingen. Ze zijn nu al 47 dagen in hongerstaking. De hongerstakers zijn er intussen erg aan toe. Net voor het bezoek van De Schutter kwam een ambulance nog een hongerstaker ophalen. Zojuist nam een nieuwe ambulance nog een sans-papier mee. Vijf hongerstakers liggen voor de kerk op de grond. Twee teams van ambulanciers verzorgen hen.

Einde maken aan zwartwerk en uitbuiting

Staatssecretaris voor Migratie Sammy Mahdi (CD&V) liet in het verleden duidelijk verstaan dat hij in geen enkel geval een collectieve regularisatie zou laten gebeuren. Recent sprak De Croo nog zijn steun voor Mahdi uit.

De stakers zeggen geen collectieve regularisatie te eisen, maar wel heldere en permanente regularisatiecriteria en een onafhankelijke commissie die deze toepast. Velen van hen dienden in het verleden al een aanvraag tot regularisatie in. Bovendien vragen ze om een einde te maken aan het constante zwartwerk en uitbuiting. Maar ook criteria instellen zal de regering niet doen.

De woordvoerder van Mahdi benadrukt nog dat hij zorgt voor regelmatige rapportering en actief meewerkt aan evaluaties. ‘Eerder heeft de staatssecretaris ook VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen rondgeleid op Klein Kasteeltje en had hij gesprekken met UNHCR vertegenwoordigers in Brussel en Griekenland. Er is toen een tevredenheid geuit over de voorstellen van de Staatssecretaris om staatlozen en ouders van kinderen in kwetsbare situatie zoals genitale verminking een wettelijke status te geven in plaats van de uitzondering van de regularisatie op hen toe te passen.’