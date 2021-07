‘Half mens, half brommer’: Wout van Aert oogst lof na zijn machtsontplooiing op de Mont Ventoux

Het was woensdag weer zover. Een nieuw exploot van Wout van Aert. In een etappe waarin het twee keer over de legendarische Mont Ventoux ging, liet hij geen spaander heel van de tegenstand. Van Aert oogst de dag nadien dan ook niets anders dan lof.

Het Nederlandse AD spreekt van een ‘magistrale zege’ van Wout van Aert. Een zege die Jumbo-Visma de eerste tien dramatische dagen in de Tour moet doen vergeten. Want intussen telt de Nederlandse wielerformatie al drie opgaves. Na eerder Robert Gesink en Primoz Roglic gaf gisteren ook Tony Martin op. In zijn column in AD ging Thijs Zonneveld dieper in op de nieuwe machtsontplooiing van Van Aert.

‘Van Aert had zijn klimbenen ondergeschroefd, hij was weer half mens-half brommer. Ik kreeg medeleven met zijn vluchtgenoten. In zijn roodgeelzwarte raket vloog hij naar de maan. Na afloop zei hij dat het misschien wel zijn mooiste zege ooit was. Hij had gelijk. Zijn etappezege telde voor minstens tien gewonnen massasprints. Winnen op de moeilijkste manier is nu eenmaal oneindig veel meer waard dan winnen op de makkelijkste manier.’

Ook bij De Telegraaf waren ze onder de indruk van een ‘imponerende’ Wout van Aert. ‘Enkele kilometers voor de top van de Kale Berg liet Van Aert Elissonde achter zich en ging hij al dansend op zijn fiets naar een fantastische zege. Weer kon hij een geweldige ritzege bijschrijven op zijn toch al indrukwekkende palmares.’

Foto: De Telegraaf

Ook de Franse krant L’Équipe zag een indrukwekkende Van Aert. ‘Nadat Kenny Elissonde in de aanval ging, kreeg hij het gezelschap van een indrukwekkende Van Aert. De Belg ging er in de laatste tien kilometer van de klim van de Ventoux vandoor. Niemand zag hem nog terug. Van Aert toonde niet de minste zwakheid en maakte grote indruk op die tweede beklimming van de Ventoux. Zijn vierde maar ongetwijfeld niet zijn laatste ritzege in de Tour de France.’

Foto: L’Équipe

Eenzelfde teneur lezen we bij BBC. ‘Van Aert domineerde de dubbele beklimming van de Mont Ventoux en finishte in Malaucène met één minuut en 14 seconden voorsprong op Kenny Elissonde en Bauke Mollema. De veelzijdige Belgische kampioen heeft al drie vlakke etappes in de Tour en verschillende grote eendagswedstrijden gewonnen, maar dit is zijn eerste overwinning in een bergetappe. Hij toonde zijn verbluffende veelzijdigheid door een brutale etappe in de bergen te winnen een dag nadat hij tweede was geworden in een massasprint na Mark Cavendish.’

Foto: BBC

Ook in Spanje is er aandacht voor het exploot van de Belgische kampioen. ‘Van Aert is objectief gezien de meest complete wielrenner van het peloton’, schrijf de Spaanse krant AS. ‘Hij kan vechten voor een sprintoverwinning, zoals hij eergisteren deed in Valence waar hij tweede werd. Hij kan vechten voor tijdritten, zoals gebeurde in Laval waar hij als vierde eindigde op 30 seconden achter Tadej Pogacar. Hij kan domineren in het veldrijden, een specialiteit waarin hij tussen 2016 en 2018 drie opeenvolgende wereldtitels won tot zijn eeuwige vijand Van der Poel hem het goud ontnam. Hij kan een mooie klassieker winnen, zoals de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem dit jaar, of de Strade Bianche en Milaan-San Remo vorig jaar. Hij kan op alle vlakken de best mogelijke ploegmaat zijn, zoals vorig jaar voor Primoz Roglic in de Tour. En hij kan, zoals vandaag, een etappe winnen met twee beklimmingen naar de Mont Ventoux.’