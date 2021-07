Voor het eerst krijgen bezoekers de kans om het domein van de officiële residentie van de Britse koninging Elizabeth II in Londen te verkennen. Het grote publiek is in de tuinen van Buckingham Palace welkom om er van een rondleiding te genieten of te picknicken op een van de uitgestrekte grasvelden. Kijk in bovenstaande video mee binnen in het riante domein.