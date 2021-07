Vier vermoedelijke moordenaars van Haïtiaanse president gedood, twee opgepakt

De Haïtiaanse politie heeft vier ‘huurlingen’ gedood die betrokken waren bij de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse. Er werden ook twee verdachten gearresteerd. Dat heeft het hoofd van de nationale politie van Haïti woensdagavond bekendgemaakt.

Bij de actie werden drie gegijzelde politieagenten bevrijd, zo deelde politiechef Léon Charles nog mee in een tv-toespraak. Hij zei dat ze niet zullen rusten voor alle betrokkenen opgespoord zijn. De overheid heeft een twee weken durende noodtoestand uitgeroepen.

De 53-jarige Jovenel Moïse, die sinds 2017 president was, is woensdagochtend vroeg in zijn huis in Port-au-Prince vermoord door een buitenlands commando, zo had uittredend premier Claude Joseph eerder verklaard.

Volgens de eerste informatie zouden de daders zich hebben voorgedaan als leden van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur in Haïti Bocchit Edmond aan Reuters. Nog volgens Edmond waren de mannen ‘goedgetrainde moordenaars’.

Martine Moïse, de vrouw van de president, raakte bij de aanval gewond. Ze is intussen voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida.

Moïse was als president omstreden. Hij regeerde per decreet sinds het parlement in 2020 ontbonden was. Ondanks interna­tionale druk kwamen er ook geen nieuwe verkiezingen. Naar eigen zeggen had Moïse het recht om tot in 2022 aan te blijven. ­Tegen­standers ­beweerden dat zijn termijn al in ­februari van dit jaar afliep. Het politieke tumult leidde tot maandenlange straatprotesten.

Destabiliseren

De moord dreigt het land met z’n ongeveer elf miljoen inwoners nog meer te destabiliseren. Sinds het einde van de dictatuur van vader en zoon Duvalier in 1986 sukkelde het land van staatsgrepen naar bloedige afrekeningen tussen ­rivaliserende politieke partijen, straatprotest, interim-presidenten tot en met een Amerikaanse invasie in 1994 en telkens weer frauduleuze verkiezingen.

De VN-Veiligheidsraad veroordeelde de moord op Moïse en riep alle partijen op om kalm te blijven, en elke actie die het land verder kan destabiliseren te vermijden. Donderdag wordt een spoedvergadering belegd over de situatie, aangevraagd door de Verenigde Staten en Mexico. De Amerikaanse president Joe Biden noemt de situatie ‘zorgwekkend’ en zegt dat de VS ‘klaar staat om te helpen, terwijl we blijven werken aan een veilig Haïti’.

De Dominicaanse Republiek, dat het Caribische eiland Hispaniola deelt met Haïti, heeft de grensovergang tijdelijk gesloten en de bewaking opgevoerd. ‘Deze misdaad is een aanval om de democratische orde van Haïti en de regio’, aldus president Luis Abinader.