Buien op komst

Het is donderdag eerst overwegend droog met wolken en opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken en plaatselijke buien, die in de namiddag in het binnenland onweerachtig kunnen worden, eventueel met wat hagel. Aan zee wordt het in de loop van de namiddag vaak zonnig. De maxima schommelen tussen 18 à 19 graden in de Hoge Ardennen en 23 of 24 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond is het nog wisselvallig met lokale buien en mogelijk met onweer. Aan zee blijft het droog met brede opklaringen. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog met meer opklaringen maar plaatselijk ook vorming van nevel, mist of lage bewolking. De minima liggen tussen 9 en 14 graden.

Vrijdag worden eerst brede opklaringen, maar plaatselijk ook nevel of mist verwacht. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken die hier en daar een paar buien kunnen veroorzaken. Het blijft overwegend droog bij maxima tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen.

Zaterdag neemt vanaf het westen de bewolking toe, later gevolgd door een actieve neerslagzone met kans op onweer. De maximumtemperaturen schommelen nog altijd tussen 18 en 23 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Er is nog kans op een lokaal buitje. De maxima lopen uiteen van 17 tot 22 graden.