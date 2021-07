Ahmed Jibril (83), leider van radicale Palestijnse groepering, overleden

Ahmed Jibril is overleden in Damascus. Dat meldden zijn groepering en de Syrische staatstelevisie woensdag. Hij was 83. Jibril was de leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina - Algemeen Commando (PFLP-GC), een afgescheiden Palestijnse factie die in de jaren zeventig en tachtig kapingen, bomaanslagen en andere aanvallen op Israëlische doelen uitvoerde.

De factie laat weten dat Jibril al maanden ziek was en stierf in een ziekenhuis in Damascus. Waaraan hij is overleden is niet bekend gemaakt. Khaled Abdul-Mejid, die een andere Palestijnse factie in Damascus leidt, zei dat Jibril aan een hartaandoening leed.

Jibril was de zoon van een Palestijnse vader en een Syrische moeder en werd geboren in Jaffa in 1938, in het destijds door de Britten geregeerde Palestina. Zijn familie verhuisde later naar Syrië, waar hij officier in het Syrische leger werd en Syrisch staatsburger werd.

Aan het eind van de jaren vijftig richtte Jibril het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) op, maar verliet die groep al snel vanwege ideologische geschillen. In 1968 richtte hij het pro-Syrische afgescheiden PFLP-GC op, dat korte tijd lid werd van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), maar ook deze overkoepelende groep verliet in 1974, te midden van scherpe meningsverschillen met PLO-leider Yasser Arafat.