Brusselse politie veroordeeld voor arrestatie van Extinction Rebellion-activisten

De politiezone Brussel hoofdstad-Elsene is veroordeeld voor de wederrechtelijke aanhouding van 22 leden van Extinction Rebellion in 2019. Dat meldt de organisatie en haar advocate. De uitspraak dateert van maandag, en de zone moet de twaalf klagers elk 250 euro schadevergoeding betalen.

De arrestaties gebeurden eind november 2019, toen de activisten een affiche-actie tegen Black Friday wilden voorbereiden. De politie had er destijds op gewezen dat de opgepakte personen ‘in het bezit waren van materiaal dat deed vermoeden dat ze iets voorbereidden: borstels, spuitbussen, lijm, affiches en spandoeken’. De groep moest de nacht in een cel doorbrengen, en twaalf van hen dienden klacht in.

‘De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft hen nu gelijk gegeven’, zegt Margaux Nocent, die de groep verdedigde. De rechtbank heeft geoordeeld dat de affichecampagne die ze wilden voeren inderdaad een inbreuk vormde, maar dat die hun arrestatie niet rechtvaardigde, legt Nocent uit.

‘Ernstige waarschuwing’



‘Deze veroordeling is een ernstige waarschuwing naar zij die elke afwijkende mening willen muilkorven’, besluit Extinction Rebellion. Brussels burgemeester Philippe Close werd vrijgesproken, zegt Nocent nog. De politiezone kon woensdagavond niet bereikt worden.

Het gaat om een andere zaak dan het politieoptreden op 12 oktober op het Brusselse Koningsplein. Een klimaatbetoging van Extinction Rebellion ontaarde toen in een ware veldslag met de politie, waarbij wapenstokken, schilden, pepperspray en het waterkanon werden ingezet.

Bij die actie moesten 248 mensen zich identificeren, 317 anderen werden administratief aangehouden en meegenomen naar een commissariaat. Onder hen waren vijf minderjarigen. Volgens de politie werden de arrestanten op het bureau gelijk weer vrijgelaten, maar verschillende betrokkenen spreken dit tegen. Tegen het politieoptreden van die dag lopen nog vier tuchtprocedures.