Stijging van woningprijzen blijft aanhouden

In Vlaanderen zijn de verkoopprijzen van woningen dit jaar weeral met gemiddeld 5,1 procent gestegen. Vorig jaar was dat met 7 procent. De prijs voor appartementen ging met 4,6 procent omhoog.

Net als in de tweede jaarhelft van 2020 was er ook in de eerste zes maanden van dit jaar sprake van flink stijgende vastgoedprijzen. Dat blijkt uit het halfjaarlijkse overzicht van de vastgoedmarkt door de Belgische notarisfederatie. De prijstoename van verkochte woningen, gronden en appartementen was groter in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië.

Volgens notaris.be lag de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Vlaanderen in de eerste zes maanden van 2021 op 322.274 euro. Een toename met 5,1 procent. In Wallonië en Brussel waren de prijsstijgingen in de eerste helft van 2021 gematigder: +2,9 procent tot 214.824 euro voor Wallonië, en +1,6 procent tot 507.936 euro in Brussel. De stijging van de vastgoedprijzen ligt in alle regio’s hoger dan het inflatiecijfer van 1,3 procent.

Voor appartementen is de trend vergelijkbaar. In Vlaanderen toch. Daar klokte de gemiddelde prijs van een appartement af op 259.340 euro, een prijsstijging van 4,6 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020.

In Brussel klokte de gemiddelde prijs van een appartement af op 281.593 euro, een beperkte prijsstijging van 2,5 procent. En in Wallonië bleef de prijs zelfs stabiel: 189.590 euro (+0,7 procent).

Fomo heerst

De oplopende prijzen voor woningen en appartementen zijn volgens notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van notaris.be, het gevolg van een bijzonder grote vraag naar vastgoed. In Vlaanderen lag het aantal vastgoedtransacties in de eerste zes maanden van dit jaar 32,8 procent boven het eerste semester van 2020.

Bij die vergelijking hoort een stevige kanttekening. Door de uitbraak van de coronacrisis lag de vastgoedmarkt in het voorjaar van 2020 een tijdlang in lockdown. Daarom is een vergelijking met het eerste semester van 2019 een betere graadmeter. Dan gaat het voor Vlaanderen over een toename met 16,1 procent.

Van Opstal heeft het over een ‘uitzonderlijke fase’ op de vastgoedmarkt. ‘Misschien is er zelfs sprake van een fomo-effect (fear of missing out, red.), waardoor de kopers zich extra gretig op vastgoed storten.’