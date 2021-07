Met het mea culpa van regeringscommissaris Ihsane Haouach dat ze ‘nooit de scheiding van kerk en staat in vraag wilde stellen’ hoopt de regering dat de angel uit het explosieve dossier is. Maar binnen Vivaldi zijn wel opnieuw wonden geslagen.

‘Ik heb nooit de scheiding van kerk en staat in vraag willen stellen, noch de toepassing daarvan. Dat principe is een fundament van onze democratie’, stelt regeringscommissaris Ihsane Haouach in een mededeling ...