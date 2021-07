Roger Federer gaat roemloos ten onder op Wimbledon

Geen negende eindoverwinning op Wimbledon voor Roger Federer (ATP 8). De Zwitser moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Hubert Hurkacz (ATP 18).

De Pool, die in de vorige ronde ook al tweede reekshoofd Daniil Medvedev uitschakelde, won verrassend vlot in drie sets: 6-3, 7-6 en 6-0.

Hurkacz playing an incredible match right now. (yes, I'm stating the obvious.) #Wimbledon pic.twitter.com/sZy3O8ZWbv — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) July 7, 2021

Awesome backhand from Federer, but Hurkacz drops it in. #wimbledon pic.twitter.com/IflTcJZy32 — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) July 7, 2021

Hurkacz raakte op een grandslamtoernooi nog nooit verder dan de derde ronde, maar won dit jaar wel al het prestigieuze toernooi van Miami. De 24-jarige Pool verloor nadien zes wedstrijden op rij, maar heeft op Wimbledon de smaak van het winnen opnieuw te pakken. In de vierde ronde was hij ook al te sterk voor Daniil Medvedev, nummer 2 van de wereld.

Voor de 39-jarige Federer was het pas de veertiende nederlaag op het Londense gras, tegenover 105 winstpartijen. Hij won het toernooi maar liefst acht keer, en is daarmee recordhouder. De Zwitser kwam begin dit jaar pas opnieuw in actie na twee knieoperaties die hem meer dan een jaar aan de kant hielden.

In de halve finale treft Hurkacz de winnaar van het duel tussen de Italiaan Matteo Berretini (ATP 9) en de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 19).

Foto: REUTERS

Djokovic naar halve finales

Novak Djokovic (ATP 1) staat voor de tiende keer in zijn carrière in de halve finales op Wimbledon. De titelverdediger rekende woensdag in zijn kwartfinale in drie sets af met de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 48): 6-3, 6-4 en 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 16 minuten.

Voor de 29-jarige Fucsovics, die in zijn carrière tot nu toe één toernooi won, was het zijn eerste kwartfinale op een grandslamtoernooi, voor Djokovic zijn 50e. Het was voor Djokovic ook zijn negentiende overwinning op rij op het Londense gras. Hij pakte de eindzege in 2018 en 2019. Vorig jaar werd er niet gespeeld op Wimbledon vanwege de coronapandemie.

Djokovic mikt op een twintigste grandslamtitel op het Londense gras. Daarmee zou hij Roger Federer en Rafael Nadal bijhalen. Op Wimbledon telt hij momenteel vijf eindoverwinningen.

Shapalov bij laatste vier

Denis Shapovalov (ATP 12) staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finale van een grandslamtoernooi. Op Wimbledon versloeg hij in de kwartfinales de Rus Karen Khachanov (ATP 29) in vijf sets na 3 uur en 25 minuten: 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 en 6-4.

Voor zowel de 22-jarige Shapovalov als de 25-jarige Khachanov was het de tweede kwartfinale op een grandslamtoernooi. De Canadees bereikte in 2019 de laatste acht op de US Open, Khachanov deed dat hetzelfde jaar op Roland Garros.