Zedelgem gaat infobord bij omstreden monument vervangen

In Zedelgem wordt het infobord bij het omstreden monument De Letse bijenkorf voor vrijheid vervangen. Dat bevestigt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V) woensdag. Het monument zorgde voor ophef omdat het een eerbetoon zou zijn aan collaborateurs van het naziregime. De stad werkt samen met historici om een correct infobord te plaatsen.

De afgelopen weken deed het monument in Zedelgem heel wat stof opwaaien. Het kwam er drie jaar geleden om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Een dossier in de Belgische editie van het Franse tijdschrift Paris-Match zorgde plots voor commotie. Het beeld zou Letse krijgsgevangenen van het voormalige kamp in Zedelgem vereren die meevochten met de Duitsers aan het Oostfront. Bovendien werd het plein waarop het standbeeld staat, gedoopt tot Brividaplein, wat Lets voor ‘vrijheid’ is.

Na de commotie beslist het college van burgemeester en schepenen om correcte info te voorzien op een plakkaat bij het beeld en om de naam van het plein te veranderen. Daarvoor wordt samengewerkt met historicus Pieter Lagrou (ULB). Ondertussen is het oorspronkelijke bord verwijderd. Burgemeester Vermeulen benadrukt dat het nooit de bedoeling was een verkeerd signaal te geven.