Historische liften krijgen aanpak op maat

De druk om historische liften buiten werking te stellen, is afgewend. De wetgeving voor exemplaren van voor 1958 wordt op hun maat afgestemd. Er komt meer tijd om ze in orde te maken.

In veel historische appartements­gebouwen geven ze de inkomhallen cachet: de liften van weleer. De mooiste hebben schaardeuren, traliewerk en houten wanden. Ze glijden in open schachten op en neer. Soms hebben ze binnenin bankjes en sluiten ze af met een vouwhek.

Het is moeilijk om niet onder de indruk te zijn van historische liften. Hun erfgoedwaarde is één ding: daar zijn de gemeenschappen voor verantwoordelijk.

Hun veiligheid is een andere zaak. Daar zorgt de federale overheid voor. In de wetgeving van 2003 moesten historische liften door ­dezelfde checklist van de veiligheidsinspecteurs. Tegen eind 2022 moesten ze in de regel zijn, zo niet werden ze buiten werking gesteld.

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) stelt die wet nu bij. Er komt een aparte checklist voor historische liften, en ze mogen elektronische hulp krijgen. Waardevolle liften van voor 1958 krijgen vijf jaar extra tijd om aangepast te worden.