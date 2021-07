Trump sleept Facebook, Twitter en Google voor de rechter

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft woensdag rechtszaken aangespannen tegen Facebook, Twitter en het moederbedrijf van Google, Alphabet. Hij vindt dat de techbedrijven hem censureren op hun sociale media platforms en in hun nieuwsdiensten.

De oud-president noemt de drie bedrijven ‘handhavers van illegale, ongrondwettelijke censuur’ en beweert dat ze zijn conservatieve standpunten niet op hun platforms toelaten. Hij onderneemt ook juridische stappen tegen Mark Zuckerberg, Jack Dorsey en Sundar Pichai, de topmannen van de techgiganten.

De 75-jarige Trump is nog altijd populair onder veel Republikeinen. Zijn juridische strijd wordt gesteund door het America First Policy Institute, een non-profitorganisatie die achter het beleid van Trump staat. Het gaat om collectieve rechtszaken, waarbij namens een grotere groep stappen worden ondernomen. De rechtszaken zijn aangespannen bij een federale rechtbank in Florida. Trump wil onder andere schadevergoedingen afdwingen.

Trump ruziet al langer met de techbedrijven over vrijheid van meningsuiting en censuur. De oud-president is door Twitter helemaal verbannen. Facebook heeft hem voor twee jaar uitgesloten en YouTube, het videoplatform van Google, heeft de oud-president voor onbepaalde tijd een ban opgelegd. De verbanningen kwamen na de gewelddadige aanval op het Capitool op 6 januari door aanhangers van Trump.

De drie bedrijven willen niet op de actie van Trump reageren.