‘Veel nog onzeker’ over toestand Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis nadat hij dinsdagavond in Amsterdam op straat werd neergeschoten. Zijn zoon Royce laat woensdag namens de familie weten dat ‘veel nog onzeker’ is over de gezondheid van zijn vader.

Op beelden die op sociale media worden gedeeld is te zien dat De Vries op zijn rug op straat ligt, met naast zijn hoofd een grote plas bloed. Op een ander filmpje is te zien dat hij hartmassage krijgt. Volgens ooggetuigen was de 64-jarige misdaadverslaggever direct na de aanslag op zijn leven bij bewustzijn, maar kon hij niet praten. Hij zou van dichtbij door zijn hoofd geschoten zijn en is in zorgwekkende toestand naar een Amsterdams ziekenhuis gebracht.

‘Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden’, schrijft Royce de Vries op Twitter. ‘Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.’ De Vries werd in zijn ruim 40-jarige carrière herhaaldelijk bedreigd, maar wilde geen beveiliging.

Vijf schoten

Buurtbewoners zeggen tegen verschillende Nederlandse media dat ze dinsdagavond even voor half acht vijf schoten hoorden, waarna verschillende omstanders een man in een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet op weg zagen lopen. De politie heeft in de loop van dinsdagavond twee verdachten opgepakt, een 21-jarige Rotterdammer en een 35-jarige Pool die in Nederland woont. De verdachten zitten in voorarrest en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter. Een derde verdachte die werd aangehouden, een 18-jarige Amsterdammer, bleek niks met de zaak te maken te hebben en is inmiddels weer vrijgelaten.

In Nederland en de rest van de wereld is geschokt gereageerd op het incident. Premier Mark Rutte heeft de daad veroordeeld als een ‘aanslag op de vrije journalistiek’. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemde het een ‘brute, laffe misdaad’ en bestempelde De Vries als ‘nationale held’.

Op de plek van de aanslag zijn dranghekken geplaatst en worden veel bloemen en steunbetuigingen achtergelaten. ‘Kom terug, onze held’, ‘Peter, blijf knokken’ en ‘Overleef!’ staat op achtergelaten briefjes te lezen.