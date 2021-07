Wout van Aert pakt eerste ritzege in de Tour met stunt op de Mont Ventoux

Wout van Aert (Jumbo - Visma) heeft zijn begeerde ritzege in de Tour beet na een solo van zo’n 33 kilometer. De Belgische kampioen ging in de elfde rit mee in de ontsnapping van de dag, overwon twee keer de Mont Ventoux en liet zijn medevluchters achter. Van een fenomenale prestatie gesproken.

Geel: Tadej Pogacar (Svn)

Groen: Mark Cavendish (Gbr)

Bolletjes: Nairo Quintana (Col)

Wit: Tadej Pogacar (Svn)

Hoe kwam de zege tot stand?

Het spel zat direct op de wagen. De Tour ging niet alleen twee keer over de Mont Ventoux, maar de Tourrenners kreunden ook onder de warmte van de Provence die hen wat overviel. Na een ijskoud Alpenweekend hakte de zon op de vermoeide coureurs in.

Alaphilippe was de rode draad door de elfde rit. Op 13 km van de top van de eerste keer Mont Ventoux halveerde hij de kopgroep. Alleen Wout van Aert, Xandro Meurisse, de Australiër Luke Durbridge en de Fransen Antony Perez, Kenny Elissonde en Julien Bernard konden volgen. De Franse wereldkampioen kwam ook als eerste door van een kopgroep van acht waarbij Mollema van achteruit nog de sprong met succes maakte.

Na de eerste keer Ventoux verloren we het laatst koersuur Anthony Perez (Cofidis) in een kopgroep waarin de drie van Trek-Segafredo (Mollema, Elissonde en Bernard) gas bleven geven om met voldoende voorsprong aan de laatste keer de Ventoux te beginnen. Op 37 km van de finish parkeerde Bernard en ging ploegmaat Elissonde in de aanval, net vooraleer de klim via Saint-Estève naar de ‘Reus van de Provence’ begon. De kopgroep spatte op 15 km van de top helemaal uiteen achter Elissonde. De kleine Fransman kreeg met die uitval de prijs van de strijdlust. Alleen Wout van Aert had een antwoord in huis en legde dan op 33,1 km – of 11,2 km van de top van de Ventoux – zijn kaarten op tafel. Deze ritzege is na Albi 2019, Privas en Lavaur vorig jaar veruit de mooiste van het viertal.

Wie reed zich nog in de kijker?

Julian Alaphilippe zorgde voor een vliegende start waarvan veel collega’s nooit meer zouden herstellen. De wereldkampioen pakte op de Côte-de-Fontaine-de-Vaucluse een punt voor de bolletjestrui mee en reed ook nog alleen door de tussenspurt in Les Imberts, waardoor hij Cavendish wat in een zetel zette.

Jasper Philipsen pakte achter zes vluchters nog 9 punten mee in de strijd voor het groen waarin hij momenteel vierde staat en daarna zette de Limburger zit in de gruppetto waar alle sprinters zaten.

Het was Alaphilippe niet om de bolletjestrui te doen, ook al waren er tussen Sorgues en Malaucène 60 punten te verdienen. Om die reden wou Nairo Quintana (leider met 50 punten) meeschuiven vóór de eerste helling, maar de Fransman reed gewoon te snel en de Colombiaan kwam achteraf helemaal in de problemen.

Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Xandro Meurisse waren de Belgen van de dag. Ze kwamen met een groep van dertien voorin aansluiten aan de voet van de eerste keer Mont Ventoux bij de vier leiders Julian Alaphilippe, Pierre Rolland, Anthony Perez en Dan Martin. De Ier kwam als eerste door op de Col de la Liguière (1ste categorie), die ergens een trapje vormde naar de eerste beklimming van de Ventoux via Sault. Daar speelden we snel voorin Benoît Cosnefroy kwijt, maar eigenlijk was dat allemaal voorspel op de Grote Wout van Aert-Show. Waarmee hij niet alleen Jumbo-Visma eindelijk gelukkig maakte, maar ook na Merlier in Pontivy en Teuns in Le Grand-Bornand voor de derde Belgische ritzege zorgde in twaalf koersdagen tijd.

Wat deden de favorieten?

Tadej Pogacar zag voor het eerst de keerzijde van de medaille. De ongenaakbaar gewaande Sloveen brak op een snedige uitval van Jonas Vingegaard in de laatste kilometers van de Mont Ventoux. Vingegaard is de Deense ploegmaat van Wout van Aert.

Niets liet uitschijnen dat dit zou gebeuren. De geletruidrager liet eerst rustig Ineos-Grenadiers de slijtageslag uitvoeren. En ving dan op het eerste gezicht gemakkelijk een aanval van Jonas Vingegaard op. Richard Carapaz en Rigoberto Uran kraakten, maar een paar honderd meter verder blokkeerde ook Pogacar. En toch is het vooral achter de Sloveen dat de tegenstanders wat van plaats veranderden.

Ben O’Connor kent nu ook de Ventoux. Bij een tempoversnelling van Ineos-Grenadiers, ver van de top van de tweede keer Ventoux, ging de Australiër hulpeloos overboord en verspeelde hij de tijdswinst die hij in Tignes had opgebouwd.

David Gaudu was het eerste slachtoffer onder de grote namen. Al snel bij de eerste beklimming van de Ventoux moest hij uit de wielen. De Bretoense kopman van Groupama-FDJ stond woensdagmiddag nog tiende in de stand, op 7’22” van Pogacar.

Guillaume Martin moest op drie kilometer van de top van de Ventoux de rol lossen nadat Kwiatkowski een versnelling plaatste, waardoor ook Majka overboord moest, zodat Pogacar er in de uitgedunde favorietengroep van acht eenheden er alleen voor stond. En dan zakte Enric Mas er als zesde van de stand door.

Verder nog iets dat u moet weten?

Organisator Amaury Sport Organisation had vorig jaar deze aparte etappe uitgekozen als dé koninginnenrit die op de nationale Franse feestdag zou worden gehouden. Maar dat was zonder Kopenhagen gerekend. De Deense hoofdstad vroeg de Tourorganisator om Le Grand Départ van 2021 door het EK voetbal met één jaar uit te stellen. En zo belandde deze elfde etappe midden de tweede Tourweek.

Minder leuk nieuws was dat Tiesj Benoot al vóór de eerste beklimming van de Mont Ventoux de handdoek gooide, niet hersteld van de val van de eerste week. De Oost-Vlaming van Team DSM voelde zich dinsdag al heel slecht richting Valence en heeft onder andere last van een opspelende rug. Voor nationale coach Sven Vanthourenhout was deze onverwachte opgave ook niet meteen geruststellend op de vooravond van de Olympische Spelen in Tokio. Benoot was een van de vele uitvallers in de elfde rit.

Tosh Van der Sande verloren we op iets meer dan 120 km van het einde. De dertigjarige Tour-debutant was niet hersteld van zijn aanval van dinsdag, waarmee na Ewan en De Buyst Lotto-Soudal een derde pion inleverde. Victor Campenaerts (Qhubeka-NextHash) was de derde landgenoot die in de Provence uit de Tour stapte. Snel in de etappe reed de Giro-ritwinnaar helemaal alleen, ver achter de gruppetto met de spurters.

De eerste opgever van de dag was Tony Martin die opnieuw het eerste halfuur een zware crash maakte en bebloed aan de rechterkant en het gezicht moest opgeven. De val in de gracht rechts van de weg gebeurde bij hoge snelheid. Martin is na Gesink en Roglic al de derde man van Jumbo-Visma die de Tour moet verlaten. Wat later stapten ook Clément Russo en Daniel McLay (ploegmaten bij Arkéa-Samsic) uit de Ronde van Frankrijk. Groupama-FDJ speelde met de opgave van Miles Scotson erbij zelfs al de helft van de ploeg kwijt. En Parijs is nog ver.

Uitslag:

1. Wout van Aert (Jumbo - Visma)

2. Kenny Elissonde (Trek - Segafredo)+1’14”

3. Bauke Mollema (Trek - Segafredo)+

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)+1’38”

5. Rigoberto Urán (EF Education - Nippo)+

6. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)+

7. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma)+

8. Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech)+1’56”

9. Wilco Kelderman (BORA - hansgrohe)+

10. Enric Mas (Movistar Team)+3’02”