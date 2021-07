Dodental na instorting in Miami nadert de vijftig

Onder het puin van het appartementencomplex in Surfside bij Miami, zijn vandaag nog eens tien lichamen aangetroffen. Dat brengt het officiële dodental op 46, maar er worden nog altijd tientallen mensen vermist, benadrukken Amerikaanse media.

De hoop dat er nog overlevenden worden gevonden in het puin van het Champlain Towers South flatgebouw in Surfside, net ten noorden van Miami in de Amerikaanse staat Florida, is na veertien dagen helemaal vervlogen. Vandaag werden nog eens tien lichamen aangetroffen onder het puin, wat het officiële dodental op 46 brengt, al zouden nog zeker negentig mensen vermist zijn.

Het bergingswerk wordt bemoeilijkt door uitlopers van de naderende orkaan Elsa. Eerder beslisten de autoriteiten om het gebouw uit voorzorg te slopen.