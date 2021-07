Bart De Wever over drugsmaffia: ‘Wie de ziekte laat woekeren, begaat een dramatische vergissing’

‘De aanslag tegen Peter R. de Vries moet een wake-upcall zijn voor ons’, zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) op een persconferentie. De N-VA stelt daarom een tienpuntenplan voor om de strijd tegen de drugsmaffia op te voeren.

De schokgolf die de aanslag op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries teweegbracht, rimpelt na in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever hield een persconferentie aan het Crowne Plaza Hotel in Antwerpen. De keuze voor die plek is niet toevallig. Op de parking van het hotel vond tien jaar geleden een executie plaats, die aanleiding was voor een golf van liquidaties in het Nederlandse drugsmilieu. In die context groeide Ridouan Taghi uit tot koning van de Nederlandse onderwereld. ‘Je mag de plek van deze persconferentie gerust symbolisch noemen’, zei De Wever.

Voor alle duidelijkheid: de link tussen de moordpoging op Peter R. de Vries en Ridouan Taghi berust op dit moment enkel op sterke vermoedens en moet nog officieel bevestigd worden. Dat weerhoudt Bart De Wever niet om nu al op te roepen tot extra middelen in de war on drugs. In het tienpuntenplan dat de N-VA daartoe voorstelt, staat een gecoördineerde aanpak centraal, zowel op federaal als Europees vlak.

Banaal gebruik niet onschuldig

Volgens de N-VA-voorzitter is de maatschappelijke schade die de drugsmaffia berokkent groter dan algemeen wordt aangenomen. ‘De schade neemt toe en vergiftigt onze samenleving’, zei De Wever. Even later klonk het fors dat ‘wie de ziekte laat woekeren, een dramatische vergissing begaat.’ De Wever liet het ook niet na om daarbij een sneer onder water te geven richting de groenen. ‘Ik heb de indruk dat sommigen onder ons de legalisering van drugs afwachten, maar die houding is ontzettend naïef en bovendien immoreel, gezien de afschuwelijke gevolgen van drugsgebruik. Een gezond leefmilieu en drugsgebruik toelaten? Hoe je dat zou doen, is mij een raadsel.’

De Antwerpse burgemeester riep ook de gebruikers van drugs tot de orde en veroordeelt de banalisering van illegale middelen. ‘Ik ben niet naïef over de inbedding van drugs in onze samenleving. Welke ouder van opgroeiende tieners kan daar naïef in zijn? Ik alleszins niet.’ De gebruiker mag daarom gerust aangesproken worden op zijn verantwoordelijkheid, vindt hij. ‘De link met de kogels die worden afgevuurd mag niet worden weggemoffeld.’

N-VA roept de federale regering op om van de drugsproblematiek opnieuw een prioriteit te maken. ‘Politie en justitie vechten momenteel met ongelijke middelen’, klonk het meermaals.

Tienpuntenplan

Dit is het volledige tienpuntenplan:

1. De oprichting van een Kruispuntbank Veiligheid en een federaal politioneel drugsagentschap naar Amerikaans model (in de Verenigde Staten is dat de Drugs Enforcement Administration of DEA, red.). Dat orgaan zou de georganiseerde misdaad gecoördineerd bestrijden in samenwerking met onder andere de federale en lokale politie, de parketten, de gemeente enzovoort. Het zou zich ook inschakelen in een Europees drugsagentschap en het zou verankerd zijn in de bronlanden in samenwerking met het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) van de Verenigde Naties.

2. De geografische uitbreiding van het Stroomplan, dat enkele jaren geleden werd voorgesteld. Dat plan zou worden uitgevoerd onder de regie van het federaal parket dat dan weer onder de mantel van de Nationale Veiligheidsraad zou werken. Die zou permanent een dashboard opvolgen en toelichting geven in de Kamer.

3. De oprichting van een fiscale opsporingsdienst naar Nederlands model die focust op het lamleggen van criminele geldstromen. In Nederland hebben ze de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst of FIOD.

4. Verhoogde druk door de EU op niet-EU-landen waar ofwel crimineel geld naartoe vloeit of waar criminelen zich schuilhouden.

5. Het uitbreiden van het kader voor bestuurlijke handhaving. Een burgemeester moet een integriteitsonderzoek kunnen voeren naar de uitbaters van handelszaken en indien nodig het pand sluiten of de vergunning intrekken. Daarnaast krijgt hij ook de mogelijkheid om bestuurlijke maatregelen effectief te kunnen handhaven door middel van een bestuurlijke dwangsom en een bestuurlijke verzegeling.

6. Werk maken van een gedegen anticorruptiebeleid voor zowel overheidsdiensten als bedrijven, gepaard met een beroepsverbod voor verdachten (zoals het havenverbod).

7. Grondigere veiligheidscontroles op handelslijnen, in samenwerking met rederijen of andere transportbedrijven, van bronland tot bestemming, waaronder de gerichte monitoring van goederen en personeel.

8. Verbod op geanonimiseerde telefoons en geheime compartimenten in voertuigen.

9. Strengere straffen voor de georganiseerde misdaad naar analogie met terreur.

10. Het uitbreiden van de capaciteit bij het parket, de zittende magistratuur en een versterking van de coördinatie door het federaal parket.