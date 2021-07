Hoe vermijden we een nieuw fiasco op het WK volgend jaar?

We hadden vandaag graag een podcast over de EK-finale gebracht waarin we de kansen van de Rode Duivels zouden wikken en wegen. Maar helaas hebben het lot en een elftal Italianen daar anders over beslist.

We liggen eruit. Het is opnieuw van net niet. Bondscoach Roberto Martinez wordt met de vinger gewezen, en later vandaag geeft hij een persconferentie om toe te lichten wat er foutging. Moet hij opstappen? En hoe doen we het beter op het WK over anderhalf jaar?

