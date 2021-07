Peter R. de Vries wilde ondanks bedreigingen niet beveiligd worden

Dinsdagavond werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries in Amsterdam neergeschoten. Hij ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De journalist werd in zijn bijna 40-jarige carrière meerdere malen met de dood bedreigd en aangevallen. Toch wilde hij niet beveiligd worden.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil niet zeggen of de 64-jarige De Vries ten tijde van de aanslag op zijn leven beveiligd werd. ‘Over persoonlijke beveiliging doen we nooit uitspraken’, was het commentaar.

Woordvoerder van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs laat weten dat beveiliging niet afgedwongen kan worden. Over De Vries zegt hij dat de misdaadverslaggever het erg belangrijk vond dat hij zich vrij kon bewegen en beveiliging ‘een forse belemmering voor de wijze waarop hij zijn werk uit kan oefenen’ vond. De Vries werd in zijn carrière meerdere malen ernstig bedreigd.

Taghi

In mei 2019 kreeg De Vries van de Nederlandse justitie te horen dat de destijds nog voortvluchtige drugscrimineel Ridouan Taghi opdracht gegeven zou hebben om hem te laten vermoorden, maar Taghi liet daarop in een openbare brief aan de misdaadverslaggever weten dat hier niets van waar was. ‘Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt jou iets te doen. Ik heb 100 procent niets tegen je’ en ‘ik respecteer je’, schreef de drugscrimineel destijds.

Taghi is de hoofdverdachte in het zogeheten Marengoproces. De Vries is vertrouwenspersoon en adviseur van de kroongetuige in de zaak, Nabil B. De broer van B. werd in 2018 door handlangers van Taghi in Amsterdam-Noord op zijn werk geliquideerd, de advocaat van B. werd in 2019 in een woonwijk in Amsterdam voor zijn huis doodgeschoten. De politie benadrukt dat er nog geen motief bekend is voor de aanslag op De Vries.

Holleeder

In 2009 werd De Vries al eens aangevallen in zijn auto door een voormalig drugshandelaar. Hij werd door de man geslagen en geschopt en moest door omstanders ontzet worden. In 2013 stond de beruchte Nederlandse drugscrimineel Willem Holleeder onaangekondigd op de oprit van het huis van De Vries om bedreigingen naar diens hoofd te schreeuwen. De Vries deed aangifte en Holleeder werd later voor de bedreigingen veroordeeld. Holleeder zit voor een andere zaak een jarenlange gevangenisstraf uit in Nederland. De Vries staat de zus van Holleeder bij in een strafzaak die zij tegen haar broer heeft aangespannen.

Vlak voor de schietpartij op dinsdagavond was De Vries te gast in het televisieprogramma RTL Boulevard. Hij is vaste commentator bij het programma en komt altijd rond dezelfde tijd alleen bij de studio aan en gaat dan even later in z’n eentje weer weg, vertelt een buurtbewoner aan het NOS Radio 1 Journaal. ‘Als je hem zoekt dan is hij niet heel erg moeilijk te vinden. Dat hij misschien onzichtbaar beveiligd zou worden, is volkomen onwaar. Ik zie hem vaak rondlopen en dan zie je in de verste verte niemand om hem heen lopen of er achteraan lopen.’

Geen behoefte aan beveiliging

Veel collega’s van De Vries, waaronder NRC-verslaggever Jan Meeus, NOS-verslaggever Remco Andringa en Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman laten in verschillende media weten dat De Vries geen behoefte had aan beveiliging, ondanks dat de politie hem herhaaldelijk liet weten dat ze informatie hadden dat hij mogelijk in gevaar was. ‘Dan ergerde het hem dat hij dat te horen had gekregen, maar verder nul informatie kreeg, waardoor hij eigenlijk niet goed wist waar hij nou aan toe was. Dus koos hij hiervoor, om zonder beveiliging door het leven te gaan’, zegt Andringa daarover tegen de NOS. ‘Hij liet zich niet afschrikken’, zegt Meeus.

‘Dan staat de politie een paar weken bij je voor de deur te posteren en dan ineens besluiten ze dat het niet meer nodig is. Is het gevaar dan ineens van maandag op dinsdag verdwenen? Ik vind dat zo raar’, citeert De Telegraaf uit eerdere gesprekken met De Vries. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) sprak herhaaldelijk met hun vakgenoot over beveiliging, waarop volgens secretaris Thomas Bruning het antwoord altijd was: ‘ik trek wel aan de bel als het nodig is’.

‘On bended knee is no way to be free’, ofwel liever rechtop leven dan op mijn knieën sterven, was een tekst die De Vries herhaaldelijk citeerde als hem gevraagd werd wat hem dreef om zijn werk voort te zetten, ondanks de bedreigingen en het fysieke geweld waar hij mee te maken kreeg. Het motto sprak hem zo aan dat hij het uiteindelijk op zijn kuit heeft laten tatoeëren.