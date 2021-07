Meer vaccins dan nodig: wat doen we met het overschot?

De vaccinatietrein raast aan een sneltempo vooruit, waardoor de wachtlijsten op Qvax stilaan opdrogen. Er komen wel nog steeds grote leveringen nieuwe vaccindosissen toe. Wat doen we straks met het overschot aan vaccins, wanneer iedereen zijn kans heeft gekregen?

Niet minder dan 7.450.469 personen in België hebben een eerste dosis van het coronavaccin gekregen, wat overeenkomt met 64,7 procent van de totale bevolking en 79,8 procent van de volwassen bevolking. Zowat 4.352.173 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 37,8 procent van de totale bevolking en 47,2 procent van de volwassen bevolking.

Mooie cijfers, waarmee ons land tot de top behoort van snelst vaccinerende landen. Ook de leveringen nieuwe vaccindosissen blijven vlot toekomen, terwijl de reservelijst van Qvax stilaan opdroogt. En dus dreigen vaccinatiecentra heel wat dosissen op overschot te hebben. Wat zal daarmee gebeuren?

Gudrun Briat van de taskforce vaccinatie legt uit dat er nog verschillende scenario’s op tafel liggen die grondig bekeken moeten worden. ‘Allereerst is er de mogelijkheid van de derde prik die we nog bekijken. We zullen binnenkort zicht hebben of mensen met een lagere immuniteit gebaat zijn bij een derde prik in het najaar, om beter beschermd te zijn, maar we wachten nog op studies voor we hierover kunnen afkloppen.’

Verder hebben we ook nog voldoende vaccins in stock nodig voor het herkansingmoment. Wie door vakantieplannen zijn afspraak heeft uitgesteld, of twijfelaars die toch beslissen om zich te laten vaccineren, krijgen aan het einde van de zomer een nieuwe kans, aldus Briat. ‘En verder is er nu ook groen licht om de 12- tot 15-jarigen te vaccineren.’

Minstens 160.000 vaccins richting Covax

Hebben we hierna toch vaccins op overschot, dan gaan die naar het Covax, een initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat programma voorziet in vaccins voor landen die ze zelf niet kunnen betalen.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) had eerder al te kennen gegeven dat er deze zomer een groot aantal vaccins van AstraZeneca zou worden geschonken aan Covax, vandaag werd op de interministeriële conferentie van de ministers van Volksgezondheid het licht op groen gezet voor een eerste grote donatie. Eind deze maand zal ons land minstens 164.200 dosissen van AstraZeneca doneren. Maximaal zijn het er 618.802. Die vork is zo groot omdat de producent telkens maar een week op voorhand de precieze aantallen bevestigt.

‘We moeten dringend een versnelling hoger schakelen willen we wereldwijde vaccinatie mogelijk maken’, zegt minister Kitir aan Belga. ‘We zullen hier pas veilig zijn als ook wereldwijd meer mensen gevaccineerd zijn. De donatie van vaccins aan Covax is hierbij een nodige en belangrijke actie.’

AstraZeneca werd in ons land sowieso enkel nog gebruikt voor mensen ouder dan 41 jaar na enkele zeldzame gevallen van ernstige bijwerkingen, maar er worden nu ook geen eerste prikken van het vaccin meer gezet. België bestelde er wel ruim zeven miljoen dosissen van. De komende tijd volgen er dus wellicht nog donaties aan Covax. In totaal bestelde België destijds via de EU ruim dertig miljoen vaccins van verschillende producenten, ruim meer dan de in te enten bevolking, ook wanneer er een derde prik nodig zou zijn.