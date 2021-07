Deuren hongerstakers dicht, behalve voor water en zorg: ‘We gaan door, maar we zijn niet gek’

De hongerstakers in de Begijnhofkerk in Brussel hebben dinsdagavond de deuren gesloten voor het publiek. Berichten in de media schrijven dat medische zorg en water geweigerd werden aan de poort, maar dat blijkt niet het geval. Toch gaat de gezondheidstoestand van de stakers zienderogen achteruit.

‘Waarom zouden we water en medische zorg weigeren, we gaan door, maar we zijn niet gek’, zegt Ahmed (52), een van de woordvoerders van de Union des Sans Papiers Pour La Regularisation, die betrokken zijn ...