Tiesj Benoot en Tosh van der Sande gooien de handdoek in de Tour de France

Tiesj Benoot (DSM) en Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) zijn woensdag tijdens de elfde etappe uit de Tour de France gestapt. Allebei gaven ze er nog voor de eerste beklimming van de Mont Ventoux de brui aan.

Benoot, die in de Belgische selectie voor de olympische wegrit (24 juli) zit, was in het openingsweekend in Bretagne bij enkele valpartijen betrokken en had nog altijd last aan de rug.

De Duitser Tony Martin (Jumbo Visma) verdween woensdag na een valpartij uit de wedstrijd en ook de Brit Daniel McLay en de Fransman Clément Russo (Arkéa Samsic) en de Australiër Miles Scotson (Groupama-FDJ) stapten af. Groupama-FDJ heeft nu nog slechts vier renners in koers.