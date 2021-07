In de Deense stad Blokhus hebben dertig artiesten het hoogte zandkasteel ter wereld gebouwd. Inspecteurs van Guinness World Records stelden vast dat het nieuwe bouwwerk 21,16 meter hoog is, dat is een stuk beter dan het vorige record. Het ontwerp is van de Nederlandse kunstenaar Wilfred Stijgeren is geïnspireerd door de coronapandemie. De Duitse deelstaat Binz was de vorige recordhouder met een zandkasteel van 17,66 meter.