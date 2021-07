Gewapende overval op scoutskamp in Temse

Twee gewapende overvallers hebben woensdagochtend een scoutskamp voor 9- tot 11-jarigen beroofd. Dat meldt Scouts & Gidsen Vlaanderen aan VRT.

‘Tussen 5 en half 6 vanmorgen zijn twee overvallers het kampgebouw binnengegaan’, zegt Jan Van Reusel van Scouts & Gidsen Vlaanderen aan Gazet Van Antwerpen. ‘Ze zijn dan de fourier tegengekomen die nog wakker was, en die heeft onder dwang dan gsm’s, kredietkaarten en portefeuilles moeten afgegeven. Ze zijn dan verder gegaan naar de leidingskamer.’

Het parket en slachtofferhulp zijn ter plekke, maar geven voorlopig nog geen commentaar. Er vielen geen gewonden tijdens de overval, maar de leiding is wel in shock.

De leden zelf hebben niets gemerkt van de overval, maar het kamp wordt nu wel stopgezet. Het gaat om een West-Vlaamse scoutsgroep die in Temse op kamp was. ‘We zijn alle ouders aan het opbellen en we vragen hen hun kinderen te komen halen. Maar geen paniek, wie geen telefoon heeft gekregen, hoeft dus ook niets te doen.’