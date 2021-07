Groen licht voor vaccinatie 12-15-jarigen: wat moet u weten?

Het licht staat op groen om ook 12- tot 15-jarigen te vaccineren tegen het coronavirus. Wanneer krijgen zij een uitnodiging? Is de vaccinatie verplicht? En welk vaccin wordt gebruikt voor hen?

Nadat de Hoge Gezondheidsraad eerder deze week het licht op groen had gezet, hebben nu ook de ministers van Volksgezondheid in het Interministeriële Conferentie (IMC) een akkoord bereikt voor de vaccinatie van alle 12-15-jarigen. Zij zijn na de 16- en 17-jarigen de volgenden die zich mogen opmaken voor een coronaprik. Voor jongeren met onderliggende aandoeningen gaf het IMC eerder al zijn goedkeuring.

Is de vaccinatie verplicht?

Neen, de vaccinatie is net zoals bij volwassenen vrijwillig. De tieners hebben ook de toestemming nodig van hun ouders of wettelijke voogd.

Welk vaccin wordt gebruikt voor de jongeren?

Omdat er voorlopig enkel een Europese goedkeuring is voor het Pfizer-vaccin, kan voorlopig alleen dat vaccin gebruikt worden. Overigens geldt voor het vaccin van Janssen en dat van AstraZenece nog steeds een minimum leeftijdgrens van 41 jaar, dus die vaccins komen sowieso niet in aanmerking.

Wanneer mogen zij hun uitnodiging verwachten?

Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zullen alle 299.000 12-15-jarigen in Vlaanderen de komende weken uitgenodigd worden. Dat gebeurt via een uitnodiging per post op hun thuisadres. ‘De eerste vaccinaties zullen wellicht al toegediend worden in de week van 19 juli’, aldus Beke.

Wat als er geen ruimte is in de agenda door kampen of reizen?

Kinderen die niet kunnen ingaan op deze eerste uitnodiging, bijvoorbeeld door vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen. De Vlaamse vaccinatiecentra blijven normaal open tot 15 oktober.

Kinderen worden amper ziek van het coronavirus, waarom hen dan toch vaccineren?

De vaccinatie van deze doelgroep draagt bij tot het verhogen van de algemene vaccinatiegraad en zo tot het bereiken van groepsimmuniteit, benadrukt minister Beke. Hoe meer 12-15-jarigen zich laten vaccineren, hoe kleiner de mogelijke circulatie van het virus en van varianten, is de redenering. ‘Zo verkleint het risico dat kinderen andere personen zullen besmetten die meer kwetsbaar zijn voor covid-19’, aldus Beke. De vaccinatie van deze jongeren kan ook helpen om extra maatregelen, die het virus moeten indijken, te beperken of te vermijden.