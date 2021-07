Hongerstakers Begijnhofkerk sluiten zich af voor medische hulp

De ongeveer 200 sans-papiers in hongerstaking in de Begijnhofkerk hebben zich daar gisteravond opgesloten. Ze houden de deuren gesloten voor iedereen, dus ook voor medische hulp en waterleveringen. Zo hopen ze de druk op de regering te verhogen en verblijfspapieren te bekomen.

Nadat de oproep van de hongerstakers aan premier Alexander De Croo om bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) te pleiten voor verblijfspapieren geen gevolg kreeg, sloten de ongeveer 200 hongerstakers zich gisteren op in de Begijnhofkerk.

Ze weigeren medische hulp en waterleveringen. Problematisch, want na 45 dagen hongerstaking zijn ze er niet te best aan toe. Michel Genet, directeur van Dokters van de Wereld, dat de hongerstakers voorheen opvolgde, verklaarde dat op Radio 1.

Volgens Genet mocht maar één vrijwilliger-arts binnen. ‘We zullen niet proberen de deuren met geweld te openen’, zei hij. ‘Wij hebben een totaal respect voor hun vrijheid.’ Hij denkt niet dat de sans-papiers in de kerk naar hun dood snellen. ‘Blijkbaar zijn ze bereid om heel ver te gaan. We zullen later vandaag zien wat er gebeurt.’