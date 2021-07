Zwak Italië ontsnapt na penaltythriller

Nauwelijks balbezit en toch in de finale. Met één rake counter en strafschoppen kegelde Italië een sprankelend Spanje uit het EK. Jorginho voltrok het lot

Een voetbalwedstrijd duurt 120 minuten en op het einde winnen de Italianen met strafschoppen. Bestaan de voetbalgoden dan toch niet? Dat is wellicht de gedachte waarmee heel wat Spanjaarden dinsdagavond gefrustreerd naar bed gingen. Voor de zevende keer al keken beide landen elkaar in de ogen tijdens een eindronde. Slechts eenmaal trokken de Spanjaarden aan het langste eind. En ondanks een ware demonstratie liep het dinsdag weer mis op Wembley.

Een strijd om balbezit en de heerschappij op het middenveld, zo werd deze eerste halve finale aangekondigd. Spanje verraste door geen Morata of Moreno in de spits op te stellen, maar te starten met het trio Dani Olmo, Oyarzabal en Ferran Torres. Bij Italië werd Spinazzola zoals verwacht vervangen door Emerson.

Dominant Spanje

Kan Spanje Pedri veel aan de bal laten komen? Dat was een van de sleutelvragen voor aanvang van deze kraker. Ja, zo bleek al snel, maar toen de 18-jarige Barcelona-revelatie Oyarzabal met een strakke pass door de Italiaanse linies loodste, liet die de bal jammerlijk liggen.

Een dominant Spanje deed in de eerste helft wat de Rode Duivels niet konden of durfden: ze speelden hoog, met veel ruimte in de rug en maakten zo het speelveld klein. En daar hadden de Italianen, die kreunden onder het hoge tempo, veel moeite mee. Na 25 minuten had ‘La Roja’ liefst 70 procent balbezit en toen Olmo uit de kluts van op de strafschopstip laag op doel kon besluiten, had het altijd 1-0 moeten zijn. Maar doelman Donnarumma redde met een zoveelste katachtige reflex. Spanje ging door op zijn elan en bleef Italië onder druk zetten, maar veel doelkansen kon de ploeg van Enrique daar niet uit puren.

De Italianen zetten daar weinig tegenover. Eén steekpass in de rug van de Spaanse verdediging waarbij de ver uitgekomen doelman Unai Simon werd uitgespeeld, maar niemand op doel kon besluiten. Voor de rest waren Insigne & co zo goed als onzichtbaar. Tot Emerson net voor rust vanuit een schuine hoek de lat schampte.

Na de rust werd de wedstrijd een beetje evenwichtiger. Spanje domineerde en Busquets schoot rakelings over. Italië reageerde meteen met een gekruist schot van Chiesa op doelman Simon. De Spanjaarden bleven echter komen, tot ze plots op het mes liepen. Een snelle ‘Japanse’ counter via Donnarumma, Verratti en Insigne, kwam via wat meeval bij Chiesa, die heerlijk in doel krulde: 1-0.

Spanje bracht Morata en Morena in en schakelde nog een versnelling hoger. Maar Oyarzabal bleef de kansen de nek omwringen. Terwijl de ingevallen Berardi aan de overkant de 2-0 liet liggen. En dan kwam het moment van Morata. Na een dubbelpas met Olmo, sneed hij door het hart van de Italiaanse verdediging en schoof hij mooi binnen: 1-1. De eindstand na 90 minuten.

Italië hing in de touwen, maar in de verlengingen vond een aandringend Spanje altijd wel weer een Italiaans hoofd of been op zijn weg. Aan de overkant dreigde Berardi een paar keer, maar vergeefs. Strafschoppen. Daarin trok Italië aan het langste eind. Engeland of Denemarken is zondag de tegenstander in de finale.