Peter R. de Vries, Nederlands bekendste misdaadjournalist, is in hartje Amsterdam in het hoofd geschoten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd.

Alweer is Nederland opgeschrikt door een brutale schietpartij waarbij het doelwit een prominente ­Nederlander is. Omstreeks 19.30 uur gisteravond werd in Lange Leidsedwarsstraat, vlak bij het Leidseplein ...