Geschokte reacties op neerschieten Peter R. de Vries

In Nederland wordt met afschuw gereageerd op het neerschieten van Peter R. de Vries. De misdaadjournalist werd dinsdagavond in het centrum van Amsterdam op straat neergeschoten.

Op het moment van de aanslag was een debat gaande in de Nederlandse Tweede Kamer. Wopke Hoekstra, de Nederlandse demissionair minister van Financiën sprak daarbij van ‘verschrikkelijke berichten uit Amsterdam’ en ‘onvoorstelbaar en verschrikkelijk nieuws’. Justitieminster Fred Grapperhaus is met premier Mark Rutte bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om over de schietpartij te praten. Hij zei dat de Nederlandse regering later op de avond met een formele verklaring komt.

‘Het is afgrijselijk dat, nadat eerst een advocaat is neergeschoten, nu een journalist wordt neergeschoten’, zei een zichtbaar aangeslagen Nilüfer Gündogan (Volt) tijdens het debat. ‘Ik vind dat echt onwijs slecht nieuws voor ons land.’ PVV-leider Geert Wilders reageerde op Twitter met ‘vreselijk!’.

Algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Thomas Bruning, noemt de schietpartij ‘ronduit verschrikkelijk en ondenkbaar’. ‘Waar het ook vandaan komt, dit raakt onze beroepsgroep vol. Dit is hetgeen waar we al die tijd voor hebben gevreesd.’

‘Enorme impact op de advocatuur’



De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) laat aan persbureau ANP weten geschokt te zijn door de ‘brute aanslag op Peter R. de Vries’. Algemeen deken Frans Knüppe zegt de berichtgeving op de voet te volgen. ‘Over de achtergrond is op dit moment niets bekend maar dat deze aanslag ook binnen de advocatuur enorme impact heeft, zal duidelijk zijn.’



De Nederlandse advocaat Oscar Hammerstein laat aan het Algemeen Dagblad weten ‘geen seconde te twijfelen’ over de vraag wie er aan de aanslag op De Vries zit. Hammerstein is de voormalig advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces, een grote strafzaak die momenteel in Nederland speelt. De Vries is bij die zaak betrokken als adviseur en vertrouwenspersoon van B. In 2018 werd de broer van B. doodgeschoten in Amsterdam-Noord en in 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum in een buitenwijk van Amsterdam op straat doodgeschoten.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het ‘een afschuwelijk bericht en de vreselijkste flashback naar andere aanslagen op onze vrije samenleving’. PvdA-leider Lilianne Ploumen spreekt van een aanslag ‘op de journalistiek en onze vrije samenleving’.

Staatssecretaris van Economische Zaken Yesilgöz schrijft op Twitter: ‘Wat is dit verschrikkelijk. Zit hier een potje te janken, echt geen woorden voor.’



Aanslag op de vrije pers

SP-leider Lilian Marijnissen vindt het nieuws ‘niet te bevatten. Een aanslag op de vrije pers is een aanslag op iemand met dierbaren, maar ook een aanslag op onze vrije samenleving.’

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand heeft er ‘geen woorden voor’ schrijft ze op Twitter. ‘Laten we hopen dat hij het redt.’ Jesse Klaver, leider van GroenLinks, spreekt van een ‘afschuwelijk bericht’. Op sociale media worden beelden gedeeld waarop te zien is dat De Vries gereanimeerd wordt. Klaver zegt daarover: ‘Verspreid nooit beelden van slachtoffers. Ook nu niet.’

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf hoopt dat ‘deze journalist niet voorgoed de mond gesnoerd is’. Stephan van Baarle (DENK) noemt het een ‘walgelijke en laffe daad’. ‘Ik heb hier geen woorden voor,’ reageert VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans.