Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam

De Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries is dinsdagavond in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Dat heeft de lokale politie bevestigd. Een verdachte zou inmiddels zijn opgepakt, meldt de Amsterdamse krant Het Parool.

De Vries was dinsdagavond te gast in het Nederlandse televisieprogramma RTL Boulevard, dat wordt opgenomen aan de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Tegen half acht werd hij daar volgens de Amsterdamse politie neergeschoten. Hij is in ‘ernstig gewonde toestand overgebracht naar het ziekenhuis’. Op beelden op sociale media is te zien dat De Vries met zwaar bebloed gezicht op zijn rug op straat ligt.

De politie zoekt nog naar de dader en speurt de omgeving af naar een lichtgetinte man met een tenger postuur, een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. De Nederlandse premier Rutte en zijn justitieminister Ferd Grapperhaus praten dinsdagavond met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over de schietpartij. Grapperhaus zegt later met een officiële reactie te komen.

De Vries is sinds begin jaren ‘90 actief als misdaadverslaggever en had jarenlang een eigen televisieprogramma. Hij was onder meer betrokken bij de zaak rond de verdwijning van Natalie Holloway en kreeg voor een uitzending over die zaak een Emmy Award.

Marengoproces

De Vries werd beveiligd omdat hij vertrouwenspersoon en adviseur is van de kroongetuige in een grote Nederlandse strafzaak, het Marengoproces. Het is niet precies duidelijk hoe intensief de beveiliging was. Derk Wiersum, advocaat van diezelfde kroongetuige, werd in 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De hoofdverdachte in het Marengoproces is Ridouan Taghi, een beruchte Nederlandse drugscrimineel.

De Nederlandse drugscrimineel Willem Holleeder werd in 2017 veroordeeld voor bedreiging van De Vries, omdat hij in 2013 schreeuwend bij De Vries op zijn oprit stond. Dit incident werd opgenomen op bewakingscamera’s.

Reacties

Wopke Hoekstra, de Nederlandse demissionair minister van Financiën sprak dinsdagavond tijdens een Kamerdebat van ‘verschrikkelijke berichten uit Amsterdam’ en ‘onvoorstelbaar en verschrikkelijk nieuws’. PVV-leider Geert Wilders reageerde op Twitter met ‘vreselijk!’.

Peter R de Vries is vanavond in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De recherche is een grootschalig onderzoek gestart. https://t.co/gr7Euq1WnK pic.twitter.com/j0m6ccu2UH — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) July 6, 2021