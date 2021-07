Besmettingen tijdens feestvakanties voor jongeren lopen op: ‘Er zijn niet echt veel regels’

Al zeker 20 jongeren en twee monitoren raakten besmet tijdens een feestreis in het Spaanse Lloret de Mar aan de Costa Brava. De jongeren waren op een feestvakantie met reisorganisaties Summer Bash en Jongerentravel uit Mechelen en zijn met het coronavirus terug naar huis gekeerd. Dat bevestigen de organisaties.

De zeventienjarigen uit de regio Waregem kwamen zondag terug van een feestvakantie in Lloret de Mar, aan de Costa Brava in Spanje. Maandag moesten ze zich thuis verplicht laten testen, omdat ze in een rode zone op de Europese coronakaart ECDC verbleven.

De uitslag was snel bekend. ’s Avonds bleken er al acht besmet. ‘Ondertussen zou het over 12 tot 14 jongeren gaan, we wachten de resultaten van de laatste PCR-testen af’, zegt Jordy S’Jongers van Summer Bash. De organisatie staat bekend om haar partytrips. Voorlopig gaat het om milde klachten bij wie positief testte. ‘Hoesten en koude rillingen’, vertelt S’Jongers.

De jongeren logeerden in verschillende huisjes van tien in Lloret de Mar. Ze zaten ook samen op de bus. Ook bij de organisatie Jongerentravel testten acht reizigers en twee monitoren positief. In totaal zijn er dus al zeker 22 besmette jongeren teruggekeerd.

1 monitor voor 11 jongeren

De jongeren testten negatief toen ze vertrokken naar Spanje. De besmettingen moeten dus tijdens hun verblijf zijn opgelopen, vermoed wordt dat het tijdens het uitgaan gebeurde. S’Jongers benadrukt dat de organisatie al het mogelijke doet om te zorgen dat de regels worden gerespecteerd. ‘Er is één monitor per elf personen voorzien. De monitors houden zelf altijd hun masker op, en overzien zo goed mogelijk dat onze jongeren dat ook doen’. Of het praktisch haalbaar is voor een monitor om elf jongeren constant in de gaten te houden, zegt S’Jongers dat de monitoren vaak op de podia of verhoogjes staan, om zo goed mogelijk overzicht te hebben. Toch moet S’Jongers toegeven dat er geen complete controle is: ‘Alles gebeurt coronaveilig, maar tijdens het uitgaan, gaan de mondmaskers makkelijk af. Ook al is het maar een paar minuten’, reageerde S’Jongers eerder in Het Nieuwsblad. ‘We kunnen inderdaad niet alles honderd procent controleren, maar we doen al het mogelijke binnen de organisatie’, stelt S’Jongers.

‘Waarom zouden ze naar een andere club gaan?’

Bij veel van dit soort reizen zijn jongeren in principe niet verplicht mee te gaan naar de clubs die de organisatie waar ze mee reizen aanraden of waar de monitors zijn. S’Jongers: ‘Hoe dat bij anderen zit weet ik niet, maar wij dat bij onze organisatie anders aan. We huren clubs af en voorzien zelf dj’s, waardoor we veel controle hebben over wie er binnenkomt en het voor de jongeren ook veel interessanter is om met ons mee te gaan. Waarom zouden ze naar een club vol Duitsers willen als wij hen een plaats kunnen aanbieden waar ze weten dat het de leuke muziek is die ze in België ook horen, en dat het een club vol Belgen is?’.

Floor, Louise en Jill, drie zestienjarige meisjes uit West-Vlaanderen, zijn momenteel nog in Malgrat de Mar, een dorp niet ver van Lloret. Ze zijn met Summer Bash op reis, en getuigen bij VRT dat er weinig regels zijn. ‘Het is niet zo verbazingwekkend dat er veel besmettingen zijn, veel regels zijn er niet’, zeggen de meisjes. Ze leggen uit dat de mondmaskers vaak gewoon onder de kin mogen worden gedragen.

S’Jongers reageert: ‘Ik weet niet vanbuiten over welke meisjes het gaat, maar de mensen in quarantaine zijn dat natuurlijk omdat ze de regels niet respecteerden. Veel anderen deden dat wel’.

Of toekomstige reizigers nog vertrekken is niet duidelijk

Ondertussen testen de organisaties alle jongeren die nog op verschillende bestemmingen zijn. De Mechelse reisorganisatie Jongerentravel annuleert deze maand alvast haar reizen naar Spanje (DS 6 juli) . Of er bij de jongeren van de organisatie nog nieuwe besmettingen zijn vastgesteld, is niet duidelijk.

De volgende groep feestvierders zou bij Summer Bash deze zaterdag vertrekken. ‘We zijn nog niet zeker of we die reis gaan annuleren. We boden iedereen die binnen tien dagen vertrekt, de mogelijkheid om kosteloos te annuleren. Voor de rest volgen we de situatie op, en nemen binnenkort een beslissing’, zegt S’Jongers.