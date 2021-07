Mark Cavendish pakt derde ritzege voor de neus van Philipsen en Van Aert

Er staat geen maat op Mark Cavendish. In Valence pakte The Manx Missile al zijn derde sprintzege op rij. Voor de neus van Jasper Philipsen die voor de derde keer tweede werd en Wout van Aert die in zijn eerste sprint derde werd.Met deze triple zit de spurtbom van Deceuninck – Quick Step ondertussen aan Tourritzege nummer 33. Daarmee is hij één rit verwijderd van het historisch record van Eddy Merckx. Het hoeft geen betoog dat Cav opnieuw steviger in het groen zit.

Geel: Tadej Pogacar (Svn)



Groen: Mark Cavendish (GBr)

Bolletjes: Nairo Quintana (Col)

Wit: Tadej Pogacar (Svn)

Hoe kwam de zege tot stand?

Vijf dagen na Châteauroux kregen we nog eens een massaspurt. Het was de vierde van deze Tour de France. Op 16 km van het einde spatte het peloton onder impuls van Deceuninck – Quick Step en Bora-hansgrohe uiteen. Het werd door de stevige wind een super nerveuze finale. Het peloton viel onder een dreigend zwart wolkendek een tijdje wel in verschillende waaiers uiteen, maar uiteindelijk diende zich een grote groep in Valence aan. Daarin gaf Deceuninck – Quick-Step een demonstratie van hoe je met een spurttrein naar de finish bolt. Goed voor de vierde dagzege van het team van Patrick Lefevere.

Wie reed zich nog in de kijker?

Lotto-Soudal. Na Brent Van Moer (tot twee keer toe), Roger Kluge en Harry Sweeny was het nu de beurt aan Tosh Van der Sande om uren door het beeld te rijden. Sinds het verlies van topspurter Caleb Ewan vorige week maandag in Pontivy stuurt de tandem Lelangue-Sergeant renners in de aanval.

Van der Sande ging er onmiddellijk vandoor. Samen met Hugo Houle van Astana-Premier Tech. Na dik 22 kilometer hadden de Tourdebutant van Lotto-Soudal en zijn Canadese medevluchter een maximale voorsprong van zes minuten, maar dan begon Tim Declercq er zich mee te moeien in het peloton om de kloof behapbaar te houden.

De in Spanje wonende Antwerpenaar wisselde ondertussen vlug van schoenen, hoogstwaarschijnlijk omdat die nieuwe toch nog niet zo lekker zaten als die van de eerste Tourweek. Op tachtig km van Valence was de voorsprong nog slechts één minuut, maar dan begonnen de vluchters en de grote groep wat ‘accordeon’ te spelen. Het peloton dommelde wat in en achterin vielen ze, waaronder Richie Porte Jonathan Castroviejo, Sepp Kuss en Mike Teunissen. Na een koppeltijdrit van 153 km hield Van der Sande het voor bekeken. En daarna kregen we nog een leuke finale.

Wat deden de favorieten?

De tiende rit, op de lange rechte wegen naar de Drôme, leek een overgangsrit. Het was een variant van de rustdag van maandag in Tignes, tot de wind de laatste twintig minuten iedereen bloednerveus maakte.

De klassementsrenners moeten woensdag wel zwaar aan de bak in de Provence, waar o.a. een dubbele beklimming van de Mont Ventoux wacht, inclusief evenveel afdalingen.

Verder nog iets leuk dat je moet weten?

Sonny Colbrelli won – achter de twee vluchters Van der Sande en Houle – de lastige tussenspurt van La Planchette die Mark Cavendish niet betwistte. De Italiaanse kampioen pakte opnieuw 15 punten mee. Zondag liep de snelle man van Bahrain-Victorious in de bergetappe naar Tignes al 35 punten in op de oude Brit. Zowel Colbrelli als Michael Matthews blijven voor Cav zeer zware tegenstanders voor het groen. Colbrelli had de pech op 28 km van het einde achteraan lek te rijden op het moment dat Julian Alaphilippe net het tempo in de groep had opgezwiept en reed een dolle zeven kilometer om opnieuw aan te sluiten.

Nairo Quintana moet als houder van de bolletjestrui woensdag op de Ventoux aan de bak. In de etappe naar Valence viel maar één punt te verdienen voor het bergklassement. Dat ging op de Col de Couz (4de categorie) naar Hugo Houle, maar de twee vluchters waren er voorbij zonder dat ze het goed in de gaten hadden dat het er omhoog ging.

Franck Bonnamour werd verkozen tot de strijdlustigste renner van de eerste week. De 26-jarige Fransman van B&B Hotels p/b KTM werd zesde in de fantastische rit naar Le Creusot en zondag nog eens vijfde in de apocalyptische bergetappe naar Tignes. Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) vierde zijn 27ste verjaardag op de fiets, terwijl de Deen Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) 32 werd.

Minder leuk nieuws voor Intermarché – Wanty Gobert was dat de ploeg van Hilaire Van der Schueren en Jean-François Bourlart verder moest zonder Jonas Koch, nadat het Belgische WorldTourteam zondag Loïc Vliegen buiten tijd zag aankomen. De Duitser was al enkele dagen wat ziekjes. Hij was vanmiddag al de twintigste renner die na negen dagen naar huis ging. Ook David McLay, de lead out van Nacer Bouhanni, had het onderweg lastig, net als Bruno Amirail van het al zo geteisterde Groupama-FDJ.