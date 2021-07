Boot met Antwerpse zeescouts slaat om op Oosterschelde: 21 personen gered

Op de Oosterschelde in het Nederlandse Zeeland zijn dinsdag vier bootjes met Antwerpse zeescouts in de problemen gekomen. Alle 21 opvarenden konden gered worden, één persoon werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Enkele Antwerpse zeescouts waren dinsdagochtend vertrokken in het Nederlandse Wemeldinge, niet ver van Goes, voor een tocht naar Willemstad in Noord-Brabant. ‘Vroeger dan voorzien, omdat er slecht weer voorspeld was’, legt woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit. ‘Helaas haalde de wind hen tijdens hun tocht toch in.’

Een van de drie boten sloeg om en twee andere liepen vast op een mosselbank. Een vierde boot die ter begeleiding meevoer, sloeg alarm over de marifoon. De Nederlandse Rijkswaterstaat en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) rukten meteen uit met verschillende reddingsboten en kon alle 21 opvarenden, zeescouts tussen de 14 en 17 jaar oud, veilig aan wal helpen brengen.

‘Een persoon was onderkoeld en werd preventief naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij intussen al ontslagen’, zegt Van Reusel. De andere scouts werden opvangen in een brandweerkazerne in de buurt. Alle ouders werden gecontacteerd en het kamp werd intussen ook stilgelegd.

Inschatting

Volgens Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben de zeescouts geen regels overtreden. ‘Van de 21 opvarenden hadden er 7 een maritieme opleiding. Iedereen droeg ook een zwemvest en er werden voor alle duidelijkheid geen waarschuwingen genegeerd. Men heeft een inschatting gemaakt, we zullen bekijken of we hier lessen uit kunnen trekken zodat dit in de toekomst niet meer voorvalt’, aldus Van Reusel nog.