Dochter Bruce Springsteen trekt met Belgisch paard naar Tokio

Op de Olympische Spelen in Tokio zal Jessica Springsteen, de dochter van de Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen, voor het eerst aantreden met het Amerikaanse ruiterteam. Ze doet dat met een Belgisch paard.

De Amerikaanse ruitersportfederatie heeft de deelname van Jessica Springsteen aan de Olympische Spelen (23 juli - 8 augustus) bevestigd. Het wordt haar eerste deelname aan de Spelen, nadat de 29-jarige dochter van The Boss en Patti Scialfa in 2012 en 2016 naast een plaats in het Amerikaanse team greep.

Haar deelname heeft ook een Belgische tintje: Springsteen zal in Tokio aantreden met Don Juan van de Donkhoeve, een 12-jarig Belgisch sportpaard. Verrassend is dat niet. Springsteen navigeert haar ruiterscarrière al enkele jaren vanuit ons land, meer bepaald vanuit Meuzegem-Wolvertem, en daar horen dus Belgische paarden bij.

Binnen het Amerikaanse team is er nog een ruiter met een Belgisch paard geselecteerd: Kent Farrington – die vier jaar geleden zilver won op de Spelen in Rio de Janeiro – met de Belgische Gazelle. En er zijn nog heel wat landen die op een Belgisch toppaard rekenen wanneer ze op 6 en 7 augustus in Tokio op een medaille jagen. Een overzicht van alle Belgische paarden op de Olympische Spelen:

Australië

Edwina Tops-Alexander - Identity Vitseroel (gefokt door Michel Vanderhasselt)

België

Niels Bruynseels - Delux van T&L (gefokt door T&L NV)

Yves Vanderhasselt - Jeunesse (gefokt door De Manekam CVBA) - reserve

Duitsland

Christian Kukuk - Mumbai (gefokt door Kurt De Clercq)

Daniel Deusser - Killer Queen VDM (gefokt door Dirk-Ann Bruggeman-Carpentier)

Frankrijk

Simon Delestre - Berlux Z (gefokt door Laveco NV)

Ierland

Shane Sweetnam - Karlin van ‘t Vennehof (gefokt door Jos Voeten) - reserve

Mexico

Eugenio Garza Perez - Armani SL Z (gefokt door Thierry Hendrikx)

Manuel Gonzalez Dufrasne - Hortensia van de Leeuwerk (gefokt door Ronald Joosen)

Spanje

Eduardo Alvarez Aznar - Legend (gefokt door Jonas Boone)

Verenigd Koninkrijk

Scott Brash - Hello Jefferson (geboren als Jerenmias van het Hulstenhof, gefokt door Bernard Mols)

Harry Charles - Romeo 88 (geboren als Champion of Picobello Z, gefokt door Picobello Horses)

Verenigde Staten

Jessica Springsteen - Don Juan van de Donkhoeve (gefokt door Gustaaf Quintelier)

Kent Farrington - Gazelle (gefokt door Werner Heuninckx-Van Hoornyck)

Zweden