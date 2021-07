Moet de handel in cryptomunten aan banden worden gelegd?

Wie investeert in cryptomunten, kan snel geld verdienen maar ook even snel grote verliezen maken. Moet het ‘Wilde Westen’ van de financiële markten getemd worden?

Binance, het grootste cryptomuntenplatform ter wereld wordt in het Verenigd Koninkrijk een halt toegeroepen. Meer en meer financiële toezichthouders en overheden maken zich zorgen over de handel in cryptomunten en willen een strengere regulering. Waarom is dat zo? En valt de markt van virtuele munten wel te reguleren?

