Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft zijn landgenoten zondag een fijne nationale feestdag toegewenst op zijn eigen manier: met een ongemakkelijke video. Daarin surft hij op een zwevende ‘hydrofoil’-plank met een wapperende Amerikaanse vlag in de handen. En dat op de tonen van ‘Take me home, country roads’ van John Denver. Zelfs de memes die het internet terstond produceerde, zijn ongemakkelijk.

‘Waarom gaat hij niet de ruimte in?’ en ‘Waar is Jaws wanneer je hem nodig hebt?’ Zuckerberg op zijn zwevende surfboard in de zinkende Titanic, wegsurfend van het brandende gas in de Golf van Mexico, en met Jaws die nu wel opdaagt … Het internet voelde zich verplicht om geinig aan de slag te gaan met de patriottische miljardair, maar leek er zelf niet van overtuigd. ‘Waarom zijn miljardairs zo raar?’, leek het overheersende gevoel, samen met ‘Miljardairs, ze zijn net als wij’, met veel sarcasme.

Eerder weet medemiljardair Elon Musk zijn ‘bijzondere’ uitlatingen op sociale media aan het syndroom van Asperger, een autismespectrumstoornis.