Waarom u de pandemie voelt in uw portefeuille

Van hout over suiker tot olie: het laatste halfjaar zijn zowat alle grondstoffen schaarser en dus fors duurder geworden. En toch voelt de consument dat niet altijd in zijn portefeuille. In de doe-het-zelfzaak stijgen de prijzen met pieken tot wel 50 procent, maar in de supermarkt betaalt de prijsbewuste consument zelfs minder. Wat is er aan de hand?