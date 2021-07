Soudal vertrekt na 2022 bij Lotto, wordt bedrijf nieuwe hoofdsponsor van Patrick Lefevere?

Soudal verlaat eind 2022 Lotto na acht jaar sponsoring, maar zou vanaf 2023 mee hoofdsponsor worden bij het Quick-Step van Patrick Lefevere. Het Nieuwsblad stelt dat er tussen beide partijen een overeenkomst zou bestaan waarbij ze samen het nodige sponsorgeld bijeenbrengen, met een aandeel dat langs de kant van Quick-Step daalt en bij Soudal stijgt. Lefevere zelf wou het nieuws bevestigen noch ontkennen.

Het Kempische bedrijf Soudal, de grootste Europese producent van siliconen, PU-schuim en lijmen, kan met Quick-Step aan zijn zijde verder de Franse markt veroveren, temeer omdat Patrick Lefevere precies in Frankrijk grote ambities heeft. Met Remco Evenepoel dingt hij naar een Tourzege, met wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft hij de Franse numero uno onder contract. Lefevere zegt dat hij volgende maandag zijn nieuwe hoofdsponsor voorstelt voor 2022, en het uiteraard niet Soudal zal zijn. Kan ook niet, want dat bedrijf heeft nog een overeenkomst met Lotto tot eind volgend jaar.

Solo in 2022

Verwacht wordt dat fietssponsor Specialized een upgrade zal krijgen, maar Lefevere wil niet meer kwijt. Alleen zegt hij dat het om een hoofdsponsor gaat die nu al op de trui staat, en het niet de Duitse winkelketen Lidl is. Eerder maakte Quick-Step al bekend dat kledijsponsor Vermarc vervangen wordt door het Italiaanse Castelli én dat Napoleon Games zijn inbreng zal verhogen. Lotto van zijn kant ziet Soudal na acht jaar dus verdwijnen, maar wanhoopt niet om een nieuwe partner te vinden.

In 2022 zal Quick-Step de ploeg van Lefevere allicht solo sponsoren. Vanaf 2023 zou daar dan Soudal bij komen. Samen zouden ze jaarlijks zo’n 15 miljoen euro in de ploeg pompen. Hierbij zou Quick-Step afbouwen en Soudal langzaam opbouwen. Bij Lotto betaalde de Kempische fabrikant naar verluidt een bedrag van ongeveer 6 miljoen, in de buurt van de som die de Nationale Loterij zelf in het team steekt.

Niet de eerste sponsortransfer

De loterij zelf sponsort de wielersport jaarlijks voor zo’n 21 miljoen euro, waarvan ruim 6 miljoen euro naar de wielerploeg gaat. Lotto zit al sinds 1985 in het peloton, doorgaans met een co-sponsor. Een sponsortransfer tussen Lotto en Quick-Step deed zich eerder al voor met het bedrijf Omega Pharma van Marc Coucke. Die was eerst twee jaar cosponsor van Quick-Step onder de merknaam Davitamon, om dan voor zes jaar naar Lotto te trekken.

In 2012 keerde Omega Pharma terug naar Quick-Step. De wielerploeg van Patrick Lefevere nam onlangs na drie jaar sponsoring afscheid van ramenproducent Deceuninck, maar in het wielermilieu doet het gerucht de ronde dat het bedrijf nog wel een plaats als sponsor aan het zoeken is op een andere trui. Bij Lotto is de ruimte nu vrij, en wordt gesteld dat men volop bezig is met het zoeken naar nieuwe partners vanaf 2023.